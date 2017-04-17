Bakan Eroğlu'ndan, Afyonkarahisarlılara Referandum Teşekkürü

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması münasebetiyle Afyonkarahisarlılara teşekkür etti.



Yapılan halk oylamasında sandığa giderek iradesini ortaya koyan hemşehrilerine teşekkür eden Bakan Eroğlu, milletin bir tercihte bulunduğunu ve bu tercihin ülkemizi daha güzel günlere götüreceğini söyledi. Kentte halk oylamasının huzur ve sükünet içinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu şunları söyledi:



"Yoğun bir çalışmanın ardından milletçe bir halk oylamasına gittik ve istediğimiz neticeyi de aldık. Afyonkarahisarlı hemşehrilerim iradeleri doğrultusunda vazifelerini yerine getirdi. 16 Nisan 2017'de Evet diyen kardeşlerimiz de, Hayır diyen kardeşlerimiz de kazanmıştır. Ben sandığa giderek tercihini yapan bütün Afyonkarahisar'a can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bir milat olan 16 Nisan'a kadar memleketimiz için nasıl çalışmışsak nasıl yatırım yapmışsak bundan sonra da aynı gayretle yatırımlara devam edeceğiz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize durmadan koşacağız. Bugün bir ayrışma günü değil aksine bir ve bütün olma günüdür, gönüller de yürekler de bir olsun."



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, halk oylaması öncesinde Afyonkarahisar ve ilçelerinde gerçekleştirdiği programlarda kendisini yalnız bırakmayan vatandaşlar başta olmak üzere halk oylamasının huzur ve sükunet içinde geçmesine katkı sağlayan güvenlik güçlerine, sağlık ekiplerine ve emeği geçen bütün hemşehrilerin teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR