Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'a 5 gölet müjdesi daha verdi.
Müjdelerle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Eroğlu'nun, Sinanpaşa Elvanpaşa, Dazkırı Hisaralan, Sandıklı Ballık, Sinanpaşa Kılıçarslan ve İhsaniye Kayıhan Göletleri için kamulaştırma işlemlerine başlanacağı aktarıldı. Göletleri'nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen onayın, Bakan Eroğlu tarafından imzalandığı kaydedildi. Yapılacak göletler ile toplamda yaklaşık 6 bin dekar araziye su temin edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Bakan Eroğlu'ndan, Afyonkarahisar'a 5 Yeni Gölet Müjdesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar’a 5 gölet müjdesi daha verdi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'a 5 gölet müjdesi daha verdi.
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