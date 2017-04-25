Bakan Eroğlu'ndan, Afyonkarahisar'a 2 Gölet Müjdesi Daha

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Afyonkarahisar Sandıklı Eşören ile Şuhut Koçyatağı Gölet ve Sulamaları Projeleri'nin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.



Sandıklı Eşören ile Şuhut Koçyatağı Gölet ve Sulamaları Projeleri'nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olurlar, Bakan Eroğlu tarafından aynı gün imzalandı. Bakan Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Sandıklı Eşören Göleti ve Sulaması ile 5 bin 190 dekar, Şuhut Koçyatağı Göleti ve Sulaması ile de 8 bin 510 dekar zirai araziye su temin edilecek. - AFYONKARAHİSAR