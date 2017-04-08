Bakan Eroğlu'ndan ABD'nin Suriye Operasyonu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne, ABD'nin yaptığı füze saldırısı ile ilgili "Amerika'nın füzelerle vurduğu üsten kimyasal silahlar mazlum ve mağdur insanları üzerine atılmıştır. Amerika buna gerekli cevabı vermiştir. Ama bunun devamını bekliyoruz. Artık bu savaş son bulsun. İnşallah Amerika'nın bu tavrı devam eder" dedi.



Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak ve temel atma törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak Sultandağı ilçesine gelen Bakan Eroğlu, burada "Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında" Sultandağı İmam Hatip Ortaokulu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Bakan Eroğlu, öğrencilere satranç takımı hediye etti ve miniklerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.



"Bunun sorumlusu Esed'dir"



Etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, ABD'nin Suriye operasyonu ile ilgili "Bunun sorumlusu Esed'dir. Esed hain biliyorsunuz oradaki çoluk çocuk demeden masum insanlara kimyasal silahla saldırdı ve görüyorsunuz o çocuklar hayatını kaybetti. Hele dün Yusuf isminde bir Suriyeli'nin ikiz çocuklarının toprağa verilişini görünce gerçekten çok duygulandım. Neticede düşünün çocuklar kendi evlatlarımız olsa yüreğimiz parçalanır ama biz merhametli bir milletiz. Sanıyorum ki bütün milletimizin yüreği parçalandı. Bu çok hain ve alçak bir saldırı, insanlık dışı ve biliyorsunuz yasak. Dolayısıyla Amerika'nın yaptığı bu tavır bana göre doğrudur. Neden? Çünkü özellikle Amerika'nın füzelerle vurduğu üsten kimyasal silahlar mazlum ve mağdur insanları üzerine atılmıştır. Dolayısıyla Amerika buna gerekli cevabı vermiştir. Ama bunun devamını bekliyoruz. Artık bu savaş son bulsun. Zalim Esed'in zulümleri son bulsun istiyoruz. Bu bakımdan Amerika'nın artık bundan sonra bu adımını devam ettirmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak da biz de her zaman mazlumların, mağdurların yanındayız kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun bizim anlayışımızda zaten bütün insanları kucaklıyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde bu var. Esed'in bu şekildeki saldırıları ve masum insanlara yaptığı zulmün sona ermesini istiyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere bugün dünyanın bu konuda elini taşın altına koymasını istiyoruz. Çünkü Türkiye gerçekten gereğini yapıyor. Oradaki 3,5 milyon mazlum, mağdur insanı kendi vatanımızda misafir ediyoruz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz ama dünya maalesef buna seyirci kalıyor. Bu da gerçekten üzüntümüz. İnşallah Amerika'nın bu tavrı devam eder. Tabi diğer ülkelerde bunu dikkate alır diye düşünüyorum" dedi.



Bakan Eroğlu, programın ardından bir düğün salonunda gerçekleştirilen 'Devlet Su İşleri (DSİ) Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Mahallelerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım' merasimine katıldı. - AFYONKARAHİSAR