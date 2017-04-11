Bakan Eroğlu: Mevcut Sistem Kriz Doğuruyor

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Mevcut sistem kriz doğuruyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz doğuruyor. Dolayısıyla bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, bir mecburiyettir" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı esnafla bir araya geldi. Esnaftan referandum da 'evet' oyu vermesini isteyen Bakan Eroğlu daha sonra partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Eroğlu, kente yapılan yatırımlardan söz ederek, bunların istikrar sayesinde olduğunun altını çizdi.



'MEVCUT SİSTEM KRİZ DOĞRUYOR'



Ülke genelinde yılbaşından bu güne kadar 32 ilde programlar yaptıklarını belirten Bakan Eroğlu, bu illerde ve 134 ilçede 746 temel atma ve açılış yaptıklarını söyledi. Bu yatırımların toplamının ise 9 milyar 105 milyon TL'lik olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Bunu şunun için söylüyorum. İstikrar olmasa bunların bir tanesi yapılamaz. Şunu açık olarak söylemek istiyorum. 70'li yıllardan bu yana siyaset yapmış, 10 yıldır da bakanlık yapmış biri olarak, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, mevcut sistem kriz doğuruyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz doğuruyor. Dolayısıyla bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, bir mecburiyettir. Laf olsun diye istemiyoruz biz. Devletimizin bekası, milletimizi geleceği için istiyoruz" dedi.



'BİZİM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİMİZDEN SANA NE?'



Türkiye'nin güçlü ayak seslerini duyan Avrupa'nın 'hayır' kampanyası başlattığını kaydeden Bakan Eroğlu, şöyle dedi:



"Almanya'da gazeteler Türkçe 'hayır verin' diye manşet atıyor. ya kardeşim bizim anayasa değişikliğimizden sana ne? Neden? Çünkü Türkiye büyüyecek, güçlenecek, onlar bunu fark etti. Çünkü bu sistemde istikrar var. Ne zaman istikrar var Türkiye büyüyor, ne zaman istikrar yok işte o zaman Türkiye borçlanıyor, IMF'nin boyunduruğu altına giriyor. Faiz lobisi harekete geçiyor ve neticede enflasyon canavarı hortluyor. Neticede bunun ceremesini millet çekiyor. Bundan sonra milletimiz birilerinin hatasından dolayı cereme çekmeyecek. İşte bunun için bunu getiriyoruz. İsviçre'deki gazeteler Türkçe manşet atıyor. Peki niye? PKK'nın ele başı Kandil'den telsizle 'aman hayır için çalışın, evet çıkarsa halimiz duman olur' diyor. İstikrarın önemi bu."



Bakan Eroğlu daha sonra Nakliyeciler Sitesi esnafıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. - Afyonkarahisar