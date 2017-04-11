Bakan Eroğlu: Mevcut Sistem Kriz Doğuruyor (2)

KAMYONCULARLA BİR ARAYA GELDİ



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Nakliyeciler Sitesi'nde kamyoncular ile birlikte öğle yemeği yedi. Bakan Eroğlu, daha sonra kamyoncuların kahvesinde konuşma yaparak, referandum da 'evet' oyu istedi. Afyonkarahisar'da ve ülke genelindeki yolların duble yol olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, çift direksiyonlu kamyon örneği verdi. Bakan Eroğlu, "Neden 'evet' diyeceğinize sizden bir örnek vereyim. Sizin kamyonlarınızda iki şoför var mı? Kamyonun önünde bir perde var, sağ tarafta Cumhurbaşkanı oturuyor debriyajı var, freni var. Sol tarafta başbakan oturuyor onun da direksiyonu var, debriyajı var, freni var. Şimdiki sistem aynen böyle. İkisinde de yetki var, ikisi de Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Tabi 'sen süreceksin, ben süreceğim, ben gaza basacağım, sen frene basma' derken uçurumdan yuvarlanıyor. Bu gidişata 'dur' demek için 16 Nisan halk oylamasında 'evet' oyu vereceğiz" dedi.



SORUNLARI DİNLEDİ



Bakan Eroğlu'nun konuşmasının ardından kamyoncular sıkıntılarını dile getirerek yardım istedi. Karayolları üzerinde bulunan kantarların yanlış tarttığını ve 10 kilogram bile tonajın aşılması halinde ceza yazıldığını öne süren kamyoncular, bunun düzeltilmesini istedi. Bir kamyoncu 'K belgesi' için aracı kurumlara para ödendiğini belirterek, "K Belgesi alabilmek için 23 bin lira gerekiyor. Ama aracı kurumlara 2 bin lira kira bedeli ödeyerek iş yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz bu rakamları 5 bin liraya çeksin ama devletimiz kazansın. Aracı kurumlar kazanmasın" diye konuştu. Aynı kamyoncunun "Beni bilirler, yıllardır AKP'liyim" söylemini, Bakan Eroğlu, "AKP değil Ak Parti" diye düzeltti.



'İLK BAKANLAR KURULUNDA İLETECEĞİM'



Kamyoncuların sıkıntılarını bildiğini aktaran Bakan Eroğlu, "Ulaştırma Bakanı değilim ama sizlerin bir bakanı olarak bunları tek tek kendisine ulaştıracağım. İlk bakanlar kurulunda ileteceğim. Kendisi zaten yanımda oturuyor, siz merak etmeyin" dedi.



Kamyoncular ile Bakan Eroğlu'nun diyalogları zaman zaman gülümsetti. Sorunlarının çözümü konusunda söz alan kamyoncular Bakan Eroğlu'nu alkışlarla uğurladı.



