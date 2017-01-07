Bakan Eroğlu, Kahraman Şehidin Ailesine Taziyede Bulundu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesine taziyede bulundu.



İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu daha sonra şehidin aile yakınlarına taziyede bulundu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile Beyzade Efendi Camisi altında bulunan taziye evine giden Bakan Eroğlu burada aile yakınlarına başsağlığı diledi.



Bakan Eroğlu, daha sonra Elazığ'dan ayrıldı. - ELAZIĞ