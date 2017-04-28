Bakan Eroğlu: Hidroelektrik Santraller, Doğalgaz İthalatında Tasarruf Sağlıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hidroelektrik Santraller ile her yıl doğalgaz ithalatından 15 milyar lira tasarruf sağlıyoruz.'' dedi.

Bakan Eroğlu: Hidroelektrik Santraller, Doğalgaz İthalatında Tasarruf Sağlıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Twitter'dan, Hidrolelektrik Santrallerinin doğalgaz ithalatında sağladığı tasarrufa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, ''Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı Hidroelektrik Santraller ile her yıl doğalgaz ithalatından 15 milyar lira tasarruf sağlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Eroğlu'nun Açıklamaları;

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