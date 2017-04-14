Bakan Eroğlu; 'Havalar Hep Güzel Olacak, İnşallah Pazar Günü de Güzel Bir Hava Olacak'

Bakan Eroğlu; "Havalar hep güzel olacak, inşallah Pazar günü de güzel bir hava olacak"

"Hep birlikte 'evet' dememiz lazım"



AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunu 16 Nisana gönderme yaparak, "Havalar hep güzel olacak, inşallah Pazar günü de güzel bir hava olacak. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum. Güçlü büyük Türkiye için bu anayasa değişikliği şarttır. O bakımdan hep birlikte 'evet' dememiz lazım" dedi.

Bakan Eroğlu, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Afyonkarahisar'da temaslarına bugün de devam etti. Bakan Eroğlu, yaş sebze ve meyveciler toptancı halinde esnafı ziyaret ederek, referandum da 'evet'den yana tercihte bulunmaları noktasında kendilerinden destek istedi. Bakan Eroğlu buranın ardından Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek, çalışanlara ve yolculara karanfil dağıttı. Vatandaşlarla sohbet eden ve referandum da 'evet' isteyen Bakan Eroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Eroğlu bir gazetecinin "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunu 16 Nisana gönderme yaparak şu yanıtı verdi:

"Havalar hep güzel olacak, inşallah Pazar günü de güzel bir hava olacak. Allah mübarek eylesin. Ülke için gerçekten bir dönüm noktası. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum. Güçlü büyük Türkiye için bu anayasa değişikliği şarttır. O bakımdan hep birlikte 'evet' dememiz lazım. Bu parti seçimi değildir. Milletimizin geleceğiyle alakalı bir tercihtir. Dolayısıyla tercihlerini 'evet'ten yana kullanırlarsa Türkiye için gerçekten büyük bir kalkınma refah seviyesinin artması, ihracatın artması işlerin hızlı yürümesi açısından çok önemlidir. Bu bakımdan vatandaşlarımıza samimi bir davette bulunuyorum. Hep birlikte gümbür, gümbür 'evet' diyelim."

"Vatandaşlarla kucaklaştık"

Bakan Eroğlu, bir başka gazetecinin "Afyonkarahisar ve Türkiye'de referandum tahmininiz rakamsal olarak ne olacak?" sorusuna ise "Tahminlerde bulunmuyoruz ama 'evet' çıkacağı konusunda aşağı yukarı 33 il ilçeler dahil 154 ilçede program yaptım. Vatandaşlarla kucaklaştık. Neticede vatandaşlar durumu anlamış. 'Evet' kullanacağı şeklinde kanaatiyim var. Memleket için bereketli olmasını diliyorum" şeklinde yanıt verdi.

(GC-MET-Y)