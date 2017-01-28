Bakan Eroğlu, Gölcük Tabiat Parkında Yaban Hayatına Yem Bıraktı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bıraktı ve göle Anaç Abant Alası saldı. Kaçak avcılıkla mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Eroğlu, "Avcıları yakalayınca, varsa, bütün aracına gerecine el koyuyorlar. Orman Kanununu uyguluyoruz. Avlanma izni olmadan avlanmamaları gerekir diye düşünüyoruz, sıkı bir takip var" dedi.



Bakan Eroğlu, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Eroğlu'na Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince sahlep ikram edildi. Bakan Eroğlu, bordo bere takan orman muhafaza memurlarına 'El-Bab'a gideceksiniz bir hafta içinde, hazır olun' diyerek, espri yaptı.



Daha sonra doğaya yaban hayvanları için yem bırakan Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her yıl doğaya yaklaşık 410 ton yem bırakıldığını vurguladı. DMKP'nin bütün yaban hayvanlarından ve bitkilerden sorumlu olduğunu hatırlatan Eroğlu, hayvanlar yaralandığı zaman tedavilerinin yapıldığını sözlerine ekledi. Eroğlu, orman muhafaza memurlarının kaçak avcıları yakaladığını kaydederek, "Avcıları yakalayınca, varsa, bütün aracına gerecine el koyuyorlar. Orman Kanununu uyguluyoruz. Avlanma izni olmadan avlanmamaları gerekir diye düşünüyoruz, sıkı bir takip var" diye konuştu.



Bakan Eroğlu, nesli tehlike altında olan türleri de ürettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Kanatlıları üretim merkezlerimiz var. Şu ana kadar 150, 250 bin kanatlı hayvan, keklik, sülün gibi hayvanları üretip, tabiata saldık. Çok faydalı çünkü buğdayın düşmanı olan süne mücadelesinde keklikleri kullanıyoruz, onlar biyolojik mücadele yapıyor. Kuş göç yolları üzerinde bazı izinleri vermiyoruz. Vatandaş 'niye vermiyorsunuz?' diyor. Onların da yaşama hakkı var. Bütün canlıların yaşama hakkı var, bunları korumak da bizim vazifemiz."



Bakan Eroğlu, flora ve faunayı da koruduklarını belirterek, biyolojik çeşitliliği korumak için Nuhun Gemisi Veri Tabanı'nı devreye aldıklarını, şu ana kadar yaklaşık 1 milyon türü kaydettiklerini, dünyada olmayan birçok türün de Türkiye'de olduğunu kaydetti.



Sadece Türkiye'de bulunan başka yerde olmayan 3 bin 600 tür olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Türkiye'de çok büyük bir zenginlik var, biz bu zenginlikten şimdiye kadar istifade edemedik" ifadelerine yer verdi.



Eroğlu, Bakanlık olarak tıbbı ve aromatik bitkilerle ilgili çalışma yaptıklarını, bu çalışmayı Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla birlikte yürüttüklerini, bu sene şifalı bitkiler konusunda Mayıs ayında Konya'da uluslararası bir kongre yapacaklarını aktardı.



"Odun servetimiz yüzde 25 arttı"



Ormanlara çok iyi baktıklarını belirten Bakan Eroğlu, orman köylülerine de her türlü desteği verdiklerini anlattı.



Dünyada birçok ülkede hızlı bir şekilde orman varlığının azalmaya başladığına işaret eden Eroğlu, "Türkiye'de son 13 yılda 1,5 hektar ormanlık arttı. Ormanlardaki ağaçların hızlı büyümesi neticesinde odun servetimiz yüzde 25 arttı. Bu ormanlara ne kadar alaka gösterdiğimizi ve koruduğumuzun açık göstergesi" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyada en iyi teknolojiyi kullandığını söyleyen Eroğlu, Antalya'da bu konuda bir eğitim merkezi olduğunu, bu eğitim merkezinde birçok ülkeden gelen ormancıları eğitim verdiklerini vurguladı.



Şili Yangını



"Şili yangını sona erdikten sonra onları davet edeceğiz" diyen Bakan Eroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye'de yangınla mücadele konusunda eğitim vereceğiz. Dünyadaki bütün ormanlar insanlığın ortak servetidir. Nerede bir felaket olursa yardım ediyoruz. Şili'den bir takım ekipmanlar talep edildi. Hatta biz de sarp alanlara çıkacak, özel arasözlerimiz var, ekipman ve teçhizat var, onlardan da göndermeye karar verdik. Buradan oraya uçak göndermeyi düşünüyoruz."



Bakan Eroğlu, bazı bölgelere araç çıkmadığı zaman helikopterlerle yemleme işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaban hayatını koruyoruz. Kış zamanlarında yiyecek bulamıyorlar. Onları korumamız lazım. Ayrıca evcil hayvanlar içinde yeni yeni kedi evleri gibi bir takım yerler yapıyor ve belediyelere yüzde 40-45'e kadar hibe desteği veriyoruz. Pek çok ilde tesis kurduk. En son Kocaeli'nde kurduk. Talep eden her belediyeye bu konuda destek veriyoruz. Aşılama, kısırlaştırma, küpeleme, çip takılması ile ilgili malzemeleri de onlara veriyoruz. Bu sene ciddi bir ödenek ayırdık. Kedi köpekler için gereğini yapıyoruz. Bana gelen en çok e-posta hayvanseverlerden biz yeni bir site açtık vatandaşlar oraya bildirirse hemen müdahale ediyoruz. Hayvanları korumakta bizim boynumuzun borcu. Hazırladığımız e-posta adresi hayvanhaklari@ormansu.gov.tr adresine bildirmelerini rica ediyoruz. Oraya gönderilenlere bakılır. Gönderilmeyenler silinir" açıklamasında bulundu.



Parktaki gezisinin ardından Bakan Eroğlu, "Güçlü bir Türkiye için biz de varız. Kararımız evet sizde var mısınız Düzce?" mesajını verdi. - ANKARA