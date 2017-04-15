Bakan Eroğlu 'Evet' Yürüyüşüne Katıldı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği 'evet' yürüyüşüne katıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'da Ak Parti il başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı. İstasyon kavşağında toplanan yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de yer aldı.



Bakan Eroğlu ve diğer katılımcılar megafonlarla halkı selamlayarak yarın yapılacak halk oylamasında 'evet' oyu vermeye çağırdı. Türk bayrakları ve 'evet' yazılı pankartlarla İstasyon kavşağından İnönü, Kadınana, Yeşilyol caddelerinden Ordu Bulvarı'na geçen kalabalık yürüyüşü Anıt Park Meydanı'nda tamamladı. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - Afyonkarahisar