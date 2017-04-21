Bakan Eroğlu'dan Erzurum'a Gölet Müjdesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Tortum Büyükbahçe Göleti'nin kamulaştırma işlemlerine başlandığı bildirildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Eroğlu'nun talimatıyla göletin kamulaştırma işlemlerine başlandığı belirtildi.



Açıklamada, "Tortum Büyükbahçe Göleti'nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen 'olur', Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı. Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için 'olur' verilen Tortum Büyükbahçe Göleti'nin hizmete alınmasıyla 2 bin 500 dekar araziye su temin edilecek." ifadelerine yer verildi.