Bakan Eroğlu: CHP'nin Tavrını Ayıplıyorum

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandumun iptali için CHP'ni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesini ayıpladığını söyleyerek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda yetkisi yok kusura bakmasınlar. Bunu da bilmeyecek kadar etrafındaki danışmanları yanlış bilgilendiriyorlar, o da gaza geliyor. Kılıçdaroğlu'na biraz daha düşünerek işler yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.



Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Kütahya'ya gelen bakan Veysel Eroğlu ilk olarak Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti. Gazetecilerin yönelttiği soruları da yanıtlayan Eroğlu. yeni bir dönemin başladığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Göreceksiniz Türkiye çok hızlı şekilde kalkınacak. Şimdiden çarklar çok hızlı dönmeye başladı. Bir yıl içinde 18 maddelik Anayasa değişikliğine uygun kanunlar çıkartacağız. Meclis salıdan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacak. Allah nasip ederse büyük güçlü Türkiye'nin ayak sesleri bu evetle geldi. Ben bütün milletimize teşekkür ediyorum. Evet olsun hayır olsun, kim ne vermiş ise hepsi başımızın tacıdır. Hepinizi seviyoruz. Zaten bizim anlayışımızda şu var 'Yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Hiç kimse endişe etmesin herkes istediği şekilde yaşasın, istediği şekilde düşüncesini söylesin biz zaten onun mücadelesini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür vesayet sistemi kalktı, artık milletle daha çok kucaklaşma ve 80 milyonu milletin efendisi kılma anlayışımız iyice yerleşecek."



'AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN YETKİSİ YOK'



Bir gazetecinin, CHP'nin referandumun iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını söyleyerek bunu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine bakan Eroğlu şöyle dedi:



"CHP maalesef milletle barışık değil. Geçmişteki bütün seçimlere baktığımız zaman CHP bütün seçimlerde itiraz etmiştir. Önce ilçe seçim kuruluna daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmiştir. Artık bu sefer hızını alamadı. Danıştay'a gitti. Halbuki anayasada çok açık, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar kesindir. Başka bir hiçbir merci yetkili değildir. Dolayısıyla ben bu CHP'nin bu tutumunu ayıplıyorum. Türkiye'de çözemediği meseleyi Avrupa'ya götürmek istiyor. Avrupa'nın tutumu belli, dolayısıyla bu CHP için yüz karasıdır. Gerçekten utanılacak bir şey. Kaldı ki oylar arasında az bir fark yok. Takriben bir milyon dört yüz bin fark var. Bu işin şakası yok. Neticede millet mührünü vurdu evet dedi. ve bu da Yüksek Seçim Kurulu tarafından oylandı. Gerisi tamamen teferruattır, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. CHP'nin bu tavrını da gerçekten ayıplıyorum. Bu milletimize yakışmayan bir tavırdır. Millet bunun hesabını 2019 seçimlerinde CHP'ye kesecektir, sandığa gömecektir. Bunu da böyle bilesiniz. Bunları kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Çünkü millet meseleyi kendi içinde çözer. Yetkili kurumlar var, anayasası var. Bunu aşarak Dünyaya, Avrupa'ya taşımak, kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda yetkisi yok ki kusura bakmasınlar. Bunu da bilmeyecek kadar etrafındaki danışmanları yanlış bilgilendiriyorlar, o da gaza geliyor, böyle müracaatlar yapıyor herhalde. Kılıçdaroğlu'nun biraz daha düşünerek işler yapmasını tavsiye ediyorum. Kütahya'ya gelip dinlenirse burada güzel mekanlar var biraz kendisini toparlasın."



- Tahya