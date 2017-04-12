ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu sistem mutlaka değişmeli. Geçmişte herkes uğraştı. Rahmetli Özal da bunu değiştirmek istedi" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da Kasaplar Odası ve Ticaret Borsası üyeleriyle bir araya geldi. Güral Termal Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, "Bu sistem mutlaka değişmeli. Geçmişte herkes uğraştı. Rahmetli Özal da bunu değiştirmek istedi. Demirel'in konuşmaları var. Rahmetli Alparslan Türkeş'in, rahmetli Erbakan'ın bu konuda görüşleri ve konuşmaları var" dedi.



'BENDEN DE MÜDAFAA İSTEDİLER'



Tek parti iktidarı olan Ak Parti'nin büyük bir oyla iş başına gelmesine rağmen kapatmayla karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Eroğlu, şunları söyledi:



"Bu sistem niye değişmeli biliyor musunuz? Biz Türkiye'de çok büyük bir oyla iktidar olmuşken, partiyi kapatma teşebbüsü oldu. Çok enteresan o davaya baktığımda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda suçu varmış. Birisi şikayet etmiş. Bir memur 'İnşallah kazasız belasız bir şey atlatırız, Allah bütün ormancıları yangından korusun' demiş. Bu bile davaya girmiş. Benden de müdafaa istediler. Benden önce olan hadise, bu bile parti kapatma için delil olmak için uydurulmuş bir şey. Bunları bile takip etmişler. Ak Parti kapatılmış olsaydı Türkiye ne hale gelecekti? Fakat ülkeyi sevmeyenlerin veya dışarıda Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan bazı ülkelerin talepleri buydu."



- Afyokarahisar