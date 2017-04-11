Bakan Eroğlu: "Batı Ülkelerinde Sırf PKK İçin Silah Üreten Fabrikalar Var"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bazı Avrupa ülkelerinin referandum da 'hayır' verilmesi için kampanyalara destek vermesinin gerekçesinin Türkiye'nin güçlenmesinin önüne geçmek olduğunu ifade ederek, "Onun için başımıza kimleri musallat ettiler. Bakın batı ülkelerinde sırf PKK için silah üreten fabrikalar var" dedi.



Bakan Eroğlu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Afyonkarahisar'da, nakliyeciler sitesini ziyaret ederek kamyoncu esnafı ile bir araya geldi. Bakan Eroğlu, esnada seslendiği toplantıda özellikle AK Parti döneminde ulaşımda yapılan yatırımlara değinerek, AK Parti hükümetlerinin bölünmüş yollarla adeta destan yazdığını ifade etti. Yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Eroğlu, referandum dan 'evet' çıkması ile Türkiye'de istikrarın devam edeceğini ve daha fazla büyüyeceğini ifade etti. Özellikle bazı batılı ülkelerin Türkiye'nin büyüyüp, küresel bir güç olmasını istemediklerini bu yüzdende referandum da 'hayır' denilmesi için her türlü faaliyete izin verdiklerini hatırlatan Bakan Eroğlu, "Artık bu sistemi değiştirmek şart oldu. Geç bile kalındı. Bu mümkün olsaydı 1960'lı yıllarda yapılsaydı Türkiye çok daha ileri noktada olacaktı. Bugünkünden çok ileri mesafede. Peki buna karşı çıkan kim? 'hayır' diyenlere baktığımız zaman Avrupa tamamen 'hayır' diyor. Hatta PKK terör örgütü Avrupa Birliğinde terör örgütü olarak ilan edilmesine rağmen Almanya'da, Danimarka'da, İsveç'te her tarafta propaganda yapabiliyor 'hayır' propagandası. Ama bizim Bakanımız giderken maalesef ona müsaade etmiyor. Onun için başımıza kimleri musallat ettiler. Bakın batı ülkelerinde sırf PKK için silah üreten fabrikalar var. Kim veriyor onlara silahı. Ayrıca DEAŞ denilen alçak terör örgütü onu kuranlar kim? Batı kurdu tamamen batı. Maksat Türkiye'yi zora sokmak PKK ve PYD gibi terör örgütleriyle Türkiye'yi zora sokma girişimi var. Bu gibi hadiseler olmaması için evet diyeceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR