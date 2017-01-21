Bakan Eroğlu, Anayasa Değişikliği Toplantısına Katıldı (2)

'CHP ÇOK YANLIŞ BİLGİLER VERİYOR'



Afyonkarahisar'da basına kapalı düzenlenen 'Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi' toplantısına katılan Ak Parti MKYK üyesi, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa değişikliği teklifinde CHP'nin tutumunu eleştiren Kuzu, "Mecliste tabi bayağı bir uğraş verdik. Kimi hoş olmayan tablolar da yaşandı. Dolayısıyla o süreç artık geride kaldı. Bundan sonra milletimize köy köy, kasaba kasaba gezerek anlatacağız. Bu tür toplantılar da yapacağız. Bilim adamları çerçevesinde basına açık veya kapalı şekilde sistemi anlatacağız. Muhalefet partilerimiz, özellikle CHP çok yanlış bilgiler veriyor. İşte 'rejim elden gitti, parlamento bitti' gibi. Esas tabi kendi kafasındaki, aklındaki topluma çok söyleyemediği bir takım şeylerin etkisinde kalarak, 'biz hükümete gelemeyiz endişesi' ile bunu pek diyemiyorlar" dedi.



'CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK'



TBMM'de yaptığı konuşmada "Bu model Türkiye'yi normalleştirecek bir modeldir" dediğini hatırlatan Burhan Kuzu, CHP'nin halkı korku ve paniğe sürüklediğini savundu. Sistemin her partinin kazanmasına olanak tanıdığını kaydeden Kuzu, şunları söyledi:



"Bu modelde her siyasi parti kazanabilir, çünkü göstereceği aday önemli burada, partiden ziyade. Herkesi kucaklayan, ılımlı, demokratik, hakikaten özgürlükten yana bir insan yüzde 51 alarak gelebilir. Ama bunu almak kolay olmadığı için de daha çok ılımlı, toleranslı insanlar bu modelde öne çıkarlar. Bu da Türkiye bakımdan çok önemli bence. Siyasi partilerimizin meclise girmelerine bir engel yok ama koalisyonlara artık paydos, iki başlılığa paydos. Bunlardan çok çekti Türkiye. Getirmek istediğimiz modelin aslı, esası bu. Çok yanlış bilgiler veriyorlar. Rejim elden gidiyor diye halbuki Cumhuriyet yerinde, laiklik yerinde, demokrasi yerinde, hukukun üstünlüğü yerinde, Atatürk'ümüz yerinde duruyor. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Nerden çıkarıyorsun bunları? Vatandaşa korku salmak, panik atağa sürüklemekten başka bir şey yok. Ama biz de bunun doğru olmadığını anlatacağız millete."



'ANKETLER YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE GÖZÜKÜYOR'



Referandumda beklediği oy oranı da sorulan Kuzu, şöyle dedi:



"Bir yüzde veremem ama yapılan anketlerde hep yüzde 50'nin üzerinde gözüküyor. Bu oran değişebilir ama sahada ben inanıyorum ki biz anlattıkça belli kesimin yapmış olduğu o kara propaganda da yavaş yavaş gerçeği görmelerini sağlayacak. Mitingler yapacağız, değişik toplantılar yaparak dernektir, vakıftır, sendikadır meydan toplantıları şeklinde yapacağız. Ben inanıyorum ki millet bundan önceki bizim dönenimizde yapılan 2 referandum gibi bunu da mutlaka olumlu olarak değerlendiren ve 'evet' oyu ile bu sistemdeki arızaları giderecek diye düşünüyorum."



Olağanüstü hal sürecinde yapılacak bir referandumun anayasal bir sıkıntı oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Burhan Kuzu, sandık güvenliği ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını anlattı.



