Bakan Eroğlu, Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi Toplantısı'na Katıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi" konulu toplantıya katıldı.



Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi konulu toplantıya katıldı. Toplantıda verilen arada gazetecilerin soruları üzerine, toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, "Anayasa profesörleri, hocalarımız, medya mensupları var burada. Anayasa ile ilgili neler yapılacak, vatandaşa bu nasıl anlatılacak. Gerçekten bu konuda, bu anayasanın millet adına getirdiği bir takım avantajlar var onlar ele alındı ve müzakere edildi. Bugün öğleden sonra ve yarında devam edecek çok faydalı oluyor gerçekten. Herkesin düşüncesi alınıyor anayasa profesörleri var, Rektörler, dekanlar var. Çeşitli medya mensupları var. Her gruptan seçkin bir katılımcı var. Onlardan istifade edeceğiz, bir rapor hazırlayacağız, hakikaten bu faydalı olacak. Ayrıca hemen oylamadan sonra böyle bir toplantının başlaması da çok isabetli bir tavafuk hayırlı olsun. Aynı zamanda Afyonkarahisar'ın tanıtılması açısından da önemli tabi. Afyonkarahisar termal turizminde Türkiye'nin başkenti şimdi de dünya başkenti haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Basına kapalı olarak devam eden toplantının öğleden sonraki oturumuna AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da katılacak. - AFYONKARAHİSAR