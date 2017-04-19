Bakan Eroğlu AK Parti Afyonkarahisar Heyetini Kabul Etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından Afyonkarahisar'dan gelen AK Parti heyetini makamında misafir etti.



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel'in yanı sıra belediye başkanları, ilçe başkanları ve il genel meclisi üyelerinin hazır bulunduğu heyeti kabul eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada bir konuşma yaptı. Yapılan halk oylamasında Afyonkarahisar'ın yine kendine yakışanı yaparak bir destan yazdığını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ilçeler arasında da bir rekabet yaşandığını ve en çok "Evet" oyunun İscehisar'dan çıktığını belirtti. Halk oylamasından önce İscehisar'ı ziyareti esnasında İscehisarlıların kendisine il birincisi olacaklarını söylediğini ve bunu da başardıklarını ifade etti.



"Hayır' oyu verenlerin de birlik beraberlik ve kardeşlik içinde kucaklanması gerekiyor"



Şimdiye kadar gerek Bakan olarak kendisinin, gerekse de milletvekili arkadaşlarının Afyonkarahisar'dan gelen bütün taleplerle alakadar olduklarını bundan sonra da gereken desteği vereceklerini ifade eden Bakan Eroğlu şunları söyledi:



"2019 yılında yapılacak olan seçimler uzak gibi görünüyor ancak şimdiden çalışmaya başlamamız lazım. Benim yıllardır gördüğüm bir gerçek var. Seçim zamanı söylenenlerden ziyade seçimler yaklaşmadan önce söylenenler, yapılanlar insanlar için daha çok önem taşıyor.



Bu sebeple halk oylaması neticesinin Resmi Gazete'de yayınlamasının hemen ardından 2019'a odaklanmalıyız. Şimdiden her yeri gezmeye, talepleri dinlemeye ve gönülleri almaya başlamalıyız."



Teşkilata seslenen Bakan Eroğlu, herhangi bir ayrışmaya gidilmemesini ve "Hayır" oyu verenlerin de birlik beraberlik ve kardeşlik içinde kucaklanması gerektiğini ifade etti.



Bakan Eroğlu, büyük bir gayret içinde çalışan teşkilata, ailelerine ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederken heyette bulunanların taleplerini de yazılı olarak aldı ve gereken desteği vereceğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR