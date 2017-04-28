Bakan Eroğlu: 'Ağacın, Yeşilin Değerini ve Önemini Biliyoruz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu anada kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, bunun bir dünya rekoru olduğunu belirterek, "Bir de fidan üretiyoruz. Yılda 400 milyona yakın fidanı hem dikiyoruz hem de vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz." dedi.



Halk oylamasında yüzde 98,7 oranında "evet" çıkan Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Büyükkalecik beldesine giden Eroğlu, burada AK Parti Belde Başkanlığını ziyaret etti.



Büyükkalecik İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikme törenine de katılan Eroğlu, Türkiye'deki tüm okulların ağaçlandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını söyledi.



Eroğlu, ağaçlandırma çalışmalarında Türkiye'nin dünyada ilk üç sırada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şu anada kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu bir dünya rekoru. Bir de fidan üretiyoruz. Yılda 400 milyona yakın fidanı hem dikiyoruz hem de vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz. Ağaçlar ve ormanlar olmasa Türkiye çöl olur. Bu bakımdan biz de bütün okul bahçelerini, yol kenarlarını, hastaneleri, mezarlıkları her yeri ağaçlandırıyoruz. Buraya da bin 760 adet bitki dikildi."



Eroğlu, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikti.



Törenin ardından İhsaniye ilçesine geçen Eroğlu, AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Eroğlu, referandumda yüksek "evet" oyu çıkan ilçeleri ziyaret ettiğini anlattı.



"İstikrarsız, kısa süreli hükümetler olmayacak"



Halk oylaması sonrası Türkiye'nin yeni bir sisteme girdiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:



"Eskisi gibi kargaşa, kavga, gürültü olmayacak. İstikrarsız, kısa süreli hükümetler olmayacak. Artık gelen 5 yılda bir gelecek. 5 yılda bir seçim yapılacak. Artık her şeyi millet seçecek. Yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanını, Meclisteki milletvekilini siz seçeceksiniz. Bundan sonra vesayet sistemi tamamen kalktı. İscehisar da sandıkta gümbür gümbür mührünü vurdu."



Eroğlu, buradaki konuşmasının ardından İscehisar Fatih İkoluku'nda düzenlenen fidan dikme törenine de iştirak etti. Törende, ağaçlandırma çalışmalarını anlatan Eroğlu, 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında Fatih İlkokulu bahçesine 282 boylu fidan, bin 200 tane de çiçek diktiklerini bildirdi.