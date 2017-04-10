- Bakan Elvan, yaralı polisleri ziyaret etti

Referandum çalışmaları kapsamında Mersin'de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 8 Nisan'da Aydıncık ilçesinde yaşanan kazada yaralanan 6 polise geçmiş olsun dileklerinde bulundu



MERSİN - Referandum çalışmaları kapsamında Mersin'de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 8 Nisan'da Aydıncılık ilçesinde yaşanan kazada yaralanan 6 polisi hastanede ziyaret etti. Polislere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Elvan, doktorlardan polislerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Anamur ilçesindeki programını takip etmek üzere 8 Nisan'da Mersin kent merkezinden ilçeye giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 33 D 3412 plakalı otobüs, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası civarında aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda devrilmişti. Kazada araçta bulunan polis memurlarından 9'u yaralanmış, yaralılar Silifke Devlet Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ayrıca kaza yerine giden ambulansta devrilmiş, burada da 3 sağlık görevlisi yaralanmıştı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kazada yaralananlardan 6 polisi hastanede ziyaret etti. İlk olarak Elvan, Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polisler Şerafettin Kabaali ile Okan Kızıltaş'ı ziyaret etti. Burada polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Elvan, polislerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Ziyarette Kabaali ile nişanlısıyla bir süre sohbet eden Elvan, genç çiftin 17 Nisan'da düğün yapacağını söylemesi üzerine, gereken her türlü desteği vereceklerini, programı uygun olması durumunda kendisinin de düğüne katılacağının sözünü verdi.

Elvan, daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan polisler Okan Kızıltaş, Mehmet Ali Kaya, Ali Biçer ve Yusuf Tekin'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada da polislerle bir süre sohbet eden Elvan, doktorlardan polislerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerde kazanın oluşuyla ilgili Elvan'a bilgi veren polisler, havanın yağmurlu ve sisli olduğunu, o yüzden de aracın kaymasından dolayı kaza yaptıklarını ifade ettiler.

Ziyaretlerde Elvan'a, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

(KRY-