Bakan Elvan: Ülkücülerin Kafaları Karıştırılmaya Çalışılıyor (2)

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GÜREŞLERİ İZLEDİManisa'da Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, Ortaköy Mesire Alanı'nda yapıldı.
GÜREŞLERİ İZLEDİ
Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, Ortaköy Mesire Alanı'nda yapıldı. 40'ı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güreş kazanan başpehlivan olmak üzere 300'ü aşkın pehlivanın 13 ayrı kategoride mücadele verdiği güreşleri, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, berebarendeki Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, güreş ağası işadamı Murat Coşkun ile izledi.
Bakan Elvan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi bütün tribünleri gezerek, Manisa ve çevre illerden gelen güreşseverin selamladı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bu yıl Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin ikincisini düzenlediklerini söyledi. Çerçi, güreş sporunu gençlere sevdirmek istediklerini belirterek, "40'ı başpehlivan olmak üzere 300 pehlivan güreşecek.Bu festivalle hem Manisa'yı tanıtacağız hem de güreş sporumuzu herkese sevdireceğiz. Festivalimiz önümüzdeki yıllarda güçlenerek büyüyecek" dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da konuşmasında, "Sizler geçmişimizi bugüne taşıyorsunuz. Geleneklerimizi yaşatıyorsunuz. Ata sporumuz yağlı güreşle hem geleneği yaşatıyorsunuz hem er ne demek, meydan ne demek dünyaya gösteriyorsunuz. Yiğitler, 'Üste çıktım' diye sevinmesinler, 'Altta kaldım diye güreşçiler yerinmesin. Allah hepsine kuvvet versin. Bende Yörük çocuğuyum. Esas olan milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğüdür. Tek vatan, tek devlet diyebiliyorsak ne mutlu bize. Bizler yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Bu yurdun insanı her zaman devleti, milleti, bayrağı için canını feda etmesini bilen insanlardır. Gün vatanımızın için, milletimiz için el ele, omuz omuza yürüme günü. Ata sporumuzu yaşatan sizler, geçmişimizi bu günle buluşturuyorsunuz" diye konuştu.
Dualarla başlayan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nde ilk olarak güreşçiler birbirini yağladı. İlk olarak küçük güreşçiler birbirlerini yenmek için er meydanına çıkıp mücadele etti. Festivale katılan vatandaşlar da güreş karşılaşmalarını heyecanla izledi. Güreşte yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti.