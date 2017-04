Bakan Elvan, Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yılı, Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Bakan Elvan, emniyet mensuplarının özellikle terör örgütlerine yönelik inanılmaz bir gayreti olduğunu belirterek, "Her bir polis kardeşimiz cesur, kararlı bir şekilde silahlı kuvvetlerimizle birlikte, teröristlerin inlerine yaz kış, gece gündüz demeden giriyorlar ve teker teker temizliyorlar" dedi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan'ın yanı sıra Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı. Bakan Elvan'ın tören mangasını selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Elvan: "15 Temmuz'da emniyet mensuplarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, rejimi ve demokrasiyi korumak adına büyük fedakarlık yaptı"



Bakan Elvan, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 172'nci yılının kutlandığı bugünün, Türkiye ve millet için önemli bir gün olduğunu vurguladı. "Can ve mal güvenliğimizi sağlayan, kurumsallaşmış ve halkımızın sevgisini, güvenini kazanmış olan bu teşkilatımızla ne kadar gurur duysak azdır" diyen Elvan, özellikle 15 Temmuz'da emniyet mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devletini, rejimi ve demokrasiyi korumak adına büyük fedakarlık yaptığını, cesaret, birlik ve beraberlik içinde inanılmaz bir çaba sarf ettiğini ve ülkenin önünün açıldığını söyledi. Elvan, "Her bir polis kardeşimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bir ülkede can ve mal emniyeti yoksa o ülkede huzurdan bahsetmek mümkün değildir. Huzurun, can ve mal emniyetinin olmadığı bir ülkede gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden, üretimden, ihracattan da bahsetmek mümkün değildir. Onun için önce bu milletin birliği, dirliği, Cumhuriyetimizin, devletimizin muhafazası ve güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine, arzularına, isteklerine, sıkıntılarına çözüm üreten polis teşkilatımızın bugüne kadar göstermiş olduğu çabalar bizleri çok memnun etmiştir. Bizim polis teşkilatımız, son derece modern ve dünyanın güçlü polis teşkilatları arasında yer alan bir teşkilatımız. Fedakarlık, millet sevgisi, vatan sevgisi, devlet sevgisi, al yıldızlı bayrak sevgisi doruk noktasında olan bu kardeşlerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



172 yıldan bu yana bu ülke uğruna şehit olmuş tüm polislere ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit olan Ömer Halisdemir'e rahmet dileyen Elvan, şehitlerin adını yaşatmak adına Mersin'de bir okula Ömer Halisdemir'in adını verdiklerini dile getirdi.



"Her bir polis kardeşimiz, teröristlerin inlerine yaz kış, gece gündüz demeden girerek teker teker temizliyorlar"



Adalet, özgürlük ve güvenlik dengesinin çok önemli olduğunun altını çizen Elvan, "Güvenliğin olmadığı bir yerde temel hak ve hürriyetlerden, özgürlüklerden bahsedebilmeniz mümkün değil. Onun için bu dengenin çok iyi oluşturulması gerekir. Bu noktada da hem polis teşkilatımız hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz üzerlerine düşen görevi yapmaktalar. Özellikle terör örgütlerine yönelik emniyet mensuplarımızın da inanılmaz bir gayreti söz konusu. Her bir polis kardeşimiz cesur, kararlı bir şekilde silahlı kuvvetlerimizle birlikte, oradaki askerlerimiz, subaylarımızla birlikte o teröristlerin inlerine yaz kış, gece gündüz demeden giriyorlar ve teker teker temizliyorlar. Allah'ın izniyle Fethullahçı Terör Örgütü'nün de bölücü PKK terör örgütünün de DEAŞ'ın da diğer terör örgütlerinin de bu ülkeden kökünü kazıyacağız. Bu konuda da kararlıyız. Biz hem polis teşkilatımıza hem de silahlı kuvvetlerimize bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Önemli bir gelişme sağladık, önemli bir aşama kat ettik. Kısa bir süre içerisinde de terörü tamamıyla kurutacağız" ifadelerini kullandı.



Mersin özelinde emniyet mensuplarının bir taraftan terör örgütlerine yönelik müthiş bir mücadele sürdürürken, diğer taraftan da uyuşturucuyla mücadele konusunda inanılmaz bir performans sergilediklerini vurgulayan Elvan, şunları söyledi:



"Her bir polis kardeşimin alnından öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Son birkaç ayda inanılmaz başarılar elde ettik. Şundan da eminim, inşallah kısa süre içerisinde Mersin'de uyuşturucu problemi de kalmayacak. O çocuklarımızı artık onların ellerinden alacağız, alıyoruz ve bu konuda müthiş bir mücadele sergiliyoruz."



Vali Çakacak: "Türk Polis Teşkilatımız, 172 yıldır içinde bulunduğu koşulların zorluğuna aldırmadan üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir"



Mersin Valisi Çakacak da günümüzde bir devletin gücünü ve gelişmişliğini gösteren en önemli unsurların başında, vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini sağlamadaki başarısının geldiğini belirtti. Vatandaşlarının güvenlik endişesi taşımadan yaşamını huzur içerisinde sürdürmesi, geleceğe güvenle bakmasının bir devleti güçlü kılan en temel unsurların başında geldiğini ifade eden Çakacak, bu kamusal hizmetin önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı'nın, 172 yıldır içinde bulunduğu koşulların zorluğuna aldırmadan üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğini kaydetti. Çakacak, "Polis teşkilatımız, kurulduğu günden beri milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet vermektedir. Polis teşkilatımızın bundan sonra da kendisine verilen görevi yerine getirmede aynı özveriyi göstereceğine ve başarılı çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Emniyet ve asayişin, huzur ve güvenin tesis ve devamı için mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşımızın hizmetinde bulunan emniyet mensuplarımızın Polis Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.



Şahne: "Polis teşkilatı, devletin bekası, milletin huzur ve güveni için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemektedir"



İl Emniyet Müdürü Şahne ise polis teşkilatının toplumda huzuru ve düzeni sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesini sağlamak gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendiğini söyledi. Şahne, "Polis teşkilatı bu gayeyle de çağdaş ülkelerin kullandığı araç, gereç ve yöntemleri kullanarak hukuk çerçevesinde yasaların kendisine verdiği yetki ve sorumluluğun bilincinde cesaret ve fedakarlıkla gece gündüz demeden görevlerini yapmakta, devletin bekası, milletin huzur ve güveni için gerektiğinde canın feda etmekten çekinmemektedir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Çocuk Polisi Halk Oyunları Ekibinin bir gösteri sunduğu törende, liseler arası düzenlenen "Madde Bağımlılığı" konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Bakan Elvan ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.



Törende, resim yarışmasında mansiyon ödülü alan down sendromlu öğrenci Ayla Sökemen'in sempatik tavırları, protokol üyeleri tarafından alkışlanırken, Ayla Sökemen Bakan Elvan'ın yanına giderek, Elvan ile kucaklaştı. - MERSİN