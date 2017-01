Bakan Elvan: "Referandumu 'Evet' Damgasıyla Tamamladığımız Anda Türkiye'nin Önü Açılacaktır"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandum sürecinin 'evet' damgasıyla tamamladığı anda Türkiye'nin önünün açılacağını, daha hızlı büyüyeceğini ve daha hızlı kararlar alacağını belirterek, "Dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Onun için Türkiye'nin güçlü lidere ihtiyacı var. Bunu ancak Anayasa değişikliğiyle gerçekleştirebiliriz" dedi.



Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Mersin Şehir Hastanesinin 3 Şubat 2017 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı öncesinde geldiği Mersin'de Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Mersin ilinin önümüzdeki hafta milletle birlikte Türkiye'de bir ilki yaşatacağını vurgulayan Bakan Elvan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesinin önümüzdeki hafta Mersin'de açılacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Akdağ ve ekibine teşekkür eden Elvan, 3 yıl gibi bir sürede dünyanın en modern hastanelerinden birinin Mersin'de gerçekleştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, "İnşallah sadece Mersin halkımıza değil, özellikle sağlık turizmi açısından hizmet edecek olan bu şehir hastanemiz, Mersin ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu açıdan bu hastanemizi çok önemsiyorum. Özellikle sağlık turizminin geliştirilmesini, Mersin ilimiz için çok önemsiyorum. Mersin sağlık turizmi açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesi olacak. Bundan emin olunuz. Bunun meyvelerini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.



"Referandumu 'evet' damgasıyla tamamladığımız anda Türkiye'nin önü açılacaktır"



Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma değinen Bakan Elvan, tüm milletten referandum için destek istedi. Referandum sürecinin son derece kritik bir süreç olduğunu ifade eden Elvan, şunları söyledi:



"Biz özellikle bu kritik dönemlerde kimin dost, kimin düşman olduğunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Türkiye'nin çok daha güçlenmesine ihtiyacı var. O açıdan özellikle önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan referandumun milletimiz için, Türkiye'miz için, Mersinimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz gerçekten istiklalimizi, istikbalimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı, torunlarımızı daha iyi bir yaşama kavuşturmak istiyorsak bu referandum sürecini son derece sağlıklı geçirmemiz gerekiyor ve referanduma tüm millet olarak destek vermemiz gerekiyor. Gerçekten özellikle referandum sürecinin milletimiz için, ülkemiz için son derece kritik olduğunu söyledim ama biz referandum sürecini 'evet' damgasıyla tamamladığımız anda Türkiye'nin önü açılacaktır. Bunu net olarak söylüyorum. Türkiye daha hızlı büyüyecektir, daha hızlı kararlar alacaktır."



"Türkiye'nin güçlü lidere ihtiyacı var"



Dünyanın önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen Elvan, şöyle devam etti:



"Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Onun için Türkiye'nin güçlü lidere, güçlü liderlere ihtiyacı var. Ancak biz bu Anayasa değişikliğiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye gerçekten tıkandı. Son dönemde yaşananları görüyorsunuz. Meclis'te yaşananları görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim hızlı karar alabilmemiz ve Türkiye'nin gücüne güç katabilmesi için mutlaka Mersinli hemşehrilerimizin de bu sürece destek vereceğine inanıyorum."



"Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılışını 2018'de gerçekleştireceğiz"



Mersin'de 2016 yılında yapılan ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi de veren Elvan, Mersin'de hükümet açısından en öncelikli alanlardan birinin güçlü bir fiziki altyapının oluşturulması olduğunu dile getirerek, "Fiziki altyapıda önemli eksikliklerimiz var. Bunları bir an evvel giderme konusunda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Sadece 2016 yılında karayolu yatırımları için harcadığımız para 500 milyon lirayı geçti. Dolayısıyla yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah bu yıl 7 tünelimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tünel çalışmaları tamamlandı, sadece elektromekanik ve sinyalizasyon işlemleri devam ediyor. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Son derece önemli bir diğer konunun ise Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi olduğunu söyleyen Elvan, "Bunun sözleşmesi imzalandı. İnşallah önümüzdeki günlerde kazmayı vuracağız. Bizim hedefimiz, 2018 yılı içerisinde Çukurova Bölgesel Havalimanımızı sizlerin hizmetine sunacağız. Üstyapı ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz, yatırım programına aldık ve biraz daha genişlettik. Eski projesinden revize ettik, biraz daha büyüttük. 30 milyon yolcuya hitap edecek olan bu havalimanı sadece Mersin için değil, Adana ve diğer çevre iller için çok önemli hizmetler verecek. İnşallah açılışın 2018 yılında hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Mersin'deki 8 turizm merkezine ilişkin son durumu da değerlendiren Bakan Elvan, bunlardan Ovacık Turizm Merkezinin her türlü işleminin tamamlandığını ve onaylarının alındığını söyledi. Diğer turizm bölgelerine yönelik ise süreçlerin tamamlandığını, belediyelerin gerekli çalışmaları yaptığını dile getiren Elvan, şöyle devam etti:



"Şu anda Bakanlığımız onay aşamasında. Bazı ufak tefek eksiklikler var. Bunları da gidereceğiz ve inşallah bu 8 turizm merkezimizi de Mersin'imizin hizmetine sunacağız."



Elvan, bir taraftan son derece modern bir şehir hastanesi, diğer taraftan Türkiye'nin en önemli havalimanlarından birisini Mersin'de inşa etmelerinin Mersin'in hem turizm açısından gelişmesine ve ticarette Türkiye'de çok önemli bir konumda olan Mersin'in çok daha fazla güçlenmesine, rekabet gücünün artmasına, refah seviyesinin daha da yukarıya çekilmesine çok önemli katkı sağlayacağının altını çizdi. - MERSİN