Bakan Elvan: '(Referandum) 'Evet' Damgasıyla Tamamladığımız Anda Türkiye'nin Önü Açılacaktır'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 3 Şubat 2017 Cuma günü hizmete açılacak Mersin Şehir Hastanesi'ne ilişkin, "Belki de bugüne kadar çok fazla konuşmadığımız, tartışmadığımız bir alan ama Mersin sağlık turizmi açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olacak bundan emin olunuz." dedi.



Bakan Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Mersin Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.



Elvan burada yaptığı konuşmada, 3 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en modern hastanelerinden birinin inşa edilmesinin büyük bir başarı olduğunu, şehir hastanesinin, sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Belki de bugüne kadar çok fazla konuşmadığımız, tartışmadığımız bir alan ama Mersin sağlık turizmi açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olacak bundan emin olunuz. Bu konuda hem Sağlık Bakanımız, hem de ilgili arkadaşlarımız özellikle sağlık turizminin geliştirilmesi konusunda çok yoğun çalışma içerisindeler. Bunun meyvelerini de önümüzdeki günlerde inşallah hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.



Hükümet olarak Mersin'de en öncelikli alanlarından birinin de güçlü bir fiziki alt yapının oluşturulması olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, şunları söyledi:



"Fiziki alt yapıda önemli eksikliklerimiz var. Bunların bir an önce giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz ki sadece 2016 yılında karayolu yatırımları için harcadığımız para 500 milyon lirayı geçti. İnşallah bu yıl 7 tünelimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bunların tünel çalışmaları tamamlandı. Sadece elektro mekanik ve sinyalizasyon çalışmaları devam ediyor. Bunu da inşallah hep birlikte yaşayacağız ve gerçekleştireceğiz."



Çukurova Bölgesel Havalimanı projesi büyütüldü



Önem verdikleri en önemli projelerden birinin de kente yapılacak Çukurova Bölgesel Havalimanı olduğunu anlatan Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:



"İnşallah önümüzdeki günlerde kazmayı vuracağız. Hedefimiz 2018 yılı içerisinde Çukurova Bölgesel Havalimanımızı sizlerin hizmetine sunmak. Üst yapı ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Yatırım programına aldık ve biraz daha genişlettik. Açıkçası eski projesini revize ettik, havalimanını biraz daha büyüttük. 30 milyon yolcuya hitap edecek olan bu havalimanı sadece Mersin için değil, Adana ve diğer çevre iller için çok önemli hizmetler verecek. Bunun da açılışını 2018 yılında hep birlikte gerçekleştireceğiz."



Bakan Elvan, 8 turizm bölgesine yönelik çalışmaların da hızla devam ettiğine işaret ederek, Ovacık Turizm Bölgesi'nde her türlü işlemin tamamlandığını kaydetti.



Kent için önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Elvan, "Bir taraftan son derece modern bir şehir hastanesi, diğer taraftan yine Türkiye'nin en önemli havalimanlarından birisini burada inşa etmemiz gerçekten Mersin'in hem turizm açısından gelişmesine, hem de ticarette çok önemli olan konumunun daha da güçlenmesine, rekabet gücünün artmasına, refah seviyesinin daha da yukarıya çekilmesine çok önemli katkı sağlayacaktır." dedi.



"Türkiye'nin önü açılacaktır"



Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum sürecine de değinen Elvan, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Gerçekten şu süreç, özellikle referandum sürecin milletimiz ve ülkemiz için son derece kritik olduğunu söyledim. Biz bu referandum sürecini 'Evet' damgasıyla tamamladığımız anda Türkiye'nin önü açılacaktır. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Türkiye daha hızlı büyüyecektir, kararlar alacaktır. Çünkü öyle bir süreçten geçiyoruz ki dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Onun için Türkiye'nin güçlü lidere, liderlere ihtiyacı var. Biz ancak anayasa değişikliğiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye gerçekten tıkandı. Son dönemde yaşananları, mecliste yaşananları görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim hızlı karar alabilmemiz ve Türkiye'nin gücüne güç katabilmek için mutlaka Mersinli hemşehrilerimizin bu sürece destek vereceklerine inanıyorum.



Bir gazetecinin, Mersin'de 29 Aralık 2016'da yaşanan sele ilişkin, kentin "afet bölgesi" ilan edilmesine yönelik taleplerin bulunduğunu sorması üzerine Elvan, şöyle konuştu:



"Afet bölgesi ilan edilsin diye bir şey söyleniyor. Kanuna bakıldığında 'genel hayatı etkililik' diye bir kavram var. Bu kavramın aslında afet bölgesi ilan edilmeden her hangi bir farkı yoktur. Yani genel hayatı etkililik kararının alınması bir alanda afetin ilan edilmesi anlamındadır. Biz hükümet olarak genel hayatı etkililik kararı aldık. Bu karar çerçevesinde vergi borcu olan ve sel felaketinden etkilenen kardeşlerimiz, SGK ile ilgili borcu olan ve selden etkilenen kardeşlerimizin hem SGK borçları, hem de vergi borçları ertelendi. Ama vatandaşlarımızın bireysel olarak başvurması gerekiyor. Bununla ilgili işlemi tesis ettik. Bunun dışında elbette zarar gören vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın bir kısmının sigortası var, belki bu kapsamda değerlendiriliyor, bir kısmının da sigortası yok. Bununla ilgili Valiliğimiz bir çalışma yapıyor. Bu çalışma neticelendikten sonra bunları da sizlerle paylaşacağız. Bu çalışma devam ediyor, kolay bir çalışma da değil. Çok sayıda vatandaşımız ve çiftçimiz etkilendi. Bunlara elbette ilk günlerde çok hızlı bir şekilde tespit çalışması yapıldı ama daha sağlıklı yönetilebilmesi, daha hakkaniyetli davranılabilmesi açısından Valiliğimiz hassas bir çalışma yürütüyor. İnşallah bu çalışma neticesinde Sayın Valimiz sizlerle bu hususu paylaşacaktır."