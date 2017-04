Bakan Elvan, Polis Teşkilatının Kutlamalarına Katıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yılı, Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Bakan Elvan, emniyet mensuplarının özellikle terör örgütlerine yönelik inanılmaz bir gayreti olduğunu belirterek, "Her bir polis kardeşimiz cesur, kararlı bir şekilde Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte, teröristlerin inlerine yaz kış, gece gündüz demeden giriyorlar ve teker teker temizliyorlar" dedi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan'ın yanı sıra Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı. Bakan Elvan'ın tören mangasını selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Elvan: "15 Temmuz'da emniyet mensuplarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, rejimi ve demokrasiyi korumak adına büyük fedakarlık yaptı"



Bakan Elvan, törende yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatının 172'nci yılının kutlandığı bugünün, Türkiye ve millet için önemli bir gün olduğunu vurguladı. "Can ve mal güvenliğimizi sağlayan, kurumsallaşmış ve halkamızın sevgisini, güvenini kazanmış olan bu teşkilatımızla ne kadar gurur duysak azdır" diyen Elvan, özellikle 15 Temmuz'da emniyet mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, rejimi ve demokrasiyi korumak adına büyük fedakarlık yaptığını, cesaret, birlik ve beraberlik içinde inanılmaz bir çaba sarf ettiğini ve ülkenin önünün açıldığını söyledi. Elvan, "Her bir polis kardeşimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bir ülkede can ve mal emniyeti yoksa o ülkede huzurdan bahsetmek mümkün değildir. Huzurun, can ve mal emniyetinin olmadığı bir ülkede gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden, üretimden, ihracattan da bahsetmek mümkün değildir. Onun için önce bu milletin birliği, dirliği, Cumhuriyetimizin, devletimizin muhafazası ve güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine, arzularına, isteklerine, sıkıntılarına çözüm üreten Polis Teşkilatımızın bugüne kadar göstermiş olduğu çabalar bizleri çok memnun etmiştir. Bizim polis teşkilatımız, son derece modern ve dünyanın güçlü polis teşkilatları arasında yer alan bir teşkilatımız. Fedakarlık, millet sevgisi, vatan sevgisi, devlet sevgisi, al yıldızlı bayrak sevgisi doruk noktasında olan bu kardeşlerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



172 yıldan bu yana bu ülke uğruna şehit olmuş tüm polislere ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi esnafında şehit olan Ömer Halisdemir'e rahmet dileyen Elvan, şehitlerin adını yaşatmak adına Mersin'de bir okula Ömer Halisdemir'in adını verdiklerini dile getirdi.



