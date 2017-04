Bakan Elvan: "Parlamenter Sistem Hep Darbeler Üretmiştir"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vesayet odaklarının baskısıyla asla hareket etmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu ağır aksak yürüyen ve doğru düzgün çalışmayan bu parlamenter sistem hep darbeler, hep vesayet odakları üretti. Vesayetçiler ortaya çıktı. Artık darbecileri de vesayetçileri de bir kenara atmamız lazım" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Mersin'de bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (ESOB) tarafından düzenlenen programda esnaflarla buluştu. Programda Bakan Elvan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ESOB Başkanı Talat Dinçer, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile oda başkanları eşlik etti. Programda konuşan ESOB Başkanı Talat Dinçer, hükümetin bugüne kadar esnafın birçok sorununu çözdüğünü belirterek, "Şu anda en büyük sıkıntımız finansman sıkıntısı. Bir de şu anda artık insanlar şehir merkezlerine çok gelmemeye başladı. Kent merkezlerine büyük yatırım yapan esnafımız zor durumda. Kent merkezinin canlanmasını sağlamamız gerekiyor. Biz büyümek, sanayileşmek istiyoruz. Sanayi alanı isteğimiz var. Bize gösterilen yerlerin maliyeti çok yüksek. Esnafımız her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır ve bundan sonra da çıkacaktır. Biz istikrar istiyoruz. Mersin'de yaklaşık 100 bin, ülke genelinde ise 3,5 milyon esnafımızın bundan sonra da desteklenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Küçük sanayi sitelerinde kapalı alanı 500 metrekareden 5 bin metrekareye çıkarıyoruz"



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, esnafı her zaman ön planda tuttuklarını ifade ederek, özellikle esnafın sorunlarını giderme yönünde çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Son 13-14 yılda esnafa sorun arz eden birçok meseleyi de hallettiklerini kaydeden Elvan, halen bazı sorunların olduğunu, bunların da çözümü konusunda çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Esnafın şu anda en önemli sorunlarından bir tanesinin yeni bir sanayi sitesi oluşturulamaması olduğunu vurgulayan Elvan, "Biliyorsunuz küçük sanayi siteleri genellikle 500 metrekare ile sınırlı oluyordu. Yeni bir düzenleme yapıyoruz, Sanayi Bakanımızla da görüştüm. Artık küçük sanayi sitelerinde kapalı alanı her bir işletme için 5 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bodrumu da kullanmanız halinde 10 bin metre karelik bir kapalı alana sahip olacaksınız. Çünkü küçük sanayi siteleri ile organize sanayi siteleri arasında bir ara kademe gerekiyor. 500 metrekarelik bir alanda çalışan küçük sanayici, bir anda 10 bin, 20 bin metre karelik alana geçmede zorlanıyor. Dolayısıyla biz istiyoruz ki o küçük sanayicilerimize biz 5 bin metre karelik alanı tahsis edelim ve bodrumla birlikte 10 bin metrekare alan kullanabilecektir. Böylece bir anlamda o küçük sanayiden orta ölçekli bir sanayiyi sağlasın. Bunla ilgili 16 Nisan sonrası hemen düzenlemeyi yapacağız. Bununla ilgili kararlarımızı aldık. Küçük sanayicimizin daha küçük sürede gerçek anlamda sanayici olmasının önünü açacağız" dedi.



Referandumla ilgili de konuşan Bakan Elvan, "16 Nisan referandum u Türkiyemiz için belki cumhuriyet tarihimizin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizi 1923'de kurdu, bir Kurtuluş Savaşı gerçekleştik. O Kurtuluş Savaşı'nı kimlere karşı gerçekleştirdik. O Avrupa ülkelerine karşı. Ne yaptık, ülkemizin istiklalini sağladık. Bugün bakınız o ülkeler, ülkelerinde hayır kampanyası yapıyorlar. Kapılarını sonlarına karşı açıyorlar. Neden yapıyorlar? 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bugün hiçbirimiz burada olamayacaktık. İşgalciler bu ülkeyi bölmüş, parçalamış olacaktı. Zannediyor musunuz FETÖ, PKK tek başına hareket ediyor. Onların arkalarında birileri var. O birilerinin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz" şeklinde konuştu.



"Değişimden, dönüşümden ve reformdan korkmayacağız"



Bazılarının Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini ve kalkınmasını istemediklerini vurgulayan Elvan, "Bunları lütfen iyi görün. Biz daha hızlı büyüyüp, daha çok güçlenmeliyiz. Bunları yaparken de demokrasimizi daha güçlendirmeliyiz. Bu yeni Anayasa Türkiye Cumhuriyeti için, milletimiz için, halkımız için, demokrasimiz için çok önemli bir fırsat. Eğer biz Türkiyemizi çok güçlü olmasını istiyorsak, dünyada söz sahibi olmasını istiyorsak, bu Anayasa değişikli evetle Türkiye'nin önünü açacaktır. Değişimden, dönüşümden ve reformdan korkmayacağız. Dünyanın değişimine ayak uydurmak zorundayız. Güçlü hükümetlere sahip olmak zorundayız. Yeni sistemde artık yüzde 50'nin üzerinde oy almak zorundasınız. Darbeyi sadece içerideler yapmıyor. Sadece içeriden birileri kendi aralarında organize oluyor, darbe yapıyor değil. Bunların kökü dışarıda. Diyorlar ki Türkiye'nin önünü kesmemiz lazım. Türkiye uçağın havalandığı gibi uçmaya, yükselmeye başladı. Ülkemize sahip çıkacağız. Bu millet ülkesine sahip çıktığı müddetçe Allah'ın izni ile bizim yapamayacağımız hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.



"Parlamenter sistem hep darbeler üretti"



Hükümetin yaptığı mega projelerden Avrupa ülkelerinin rahatsız olduğunun altını çizen Elvan, "Varsınlar olsunlar. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz ve milletimizin kararı neyse, bizim kararımızda o olacak, milletimiz ne derse o olacak. Birilerinin, vesayet odaklarının baskısıyla asla hareket etmeyeceğiz. Hep parlamenter sistem, parlamenter sistem diyorlar. Bakın parlamenter sistemin olduğu döneme. Bu ağır aksak yürüyen ve doğru düzgün çalışmayan bu parlamenter sistem hep darbeler üretti. Hep vesayet odakları üretti. Vesayetçiler ortaya çıktı. Artık darbecileri de vesayetçileri de bir kenara atmamız lazım. Türkiye'de kalıcı bir siyasi istikrar olmasa ekonomik istikrarda olmaz. Artık 3 aylık, 5 aylık, 10 aylık hükümetlere izin vermeyelim. Türkiye'de kalıcı bir siyasi istikrarın oluşmasıyla birlikte inanın Türkiye şahlanacaktır, Türkiye ayağa kalkacaktır" dedi. - MERSİN