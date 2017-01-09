Bakan Elvan: "Mersin'deki Afetten Zarar Görenlerin Vergi ve Sgk Borçları Erteleniyor"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçlarının erteleneceğini belirtti.



Bakan Elvan, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçları erteleniyor. Ayrıca sel felaketinden zarar gören elektrik hatlarının neredeyse tamamı onarıldı. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor. Çalışmalarından dolayı EnerjiSA'ya teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA