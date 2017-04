Bakan Elvan: "Kardeşliğimiz Kıyamete Kadar Yaşayacak"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gelecek nesillere iyi bir Türkiye bırakabilmenin, herkesin ortak hedefi olması gerektiğini belirterek, "Seçimler gelir geçer, referandum lar gelir geçer, dönemler, bunlar da her birisi gelir geçer. Ancak geçmeyecek tek bir şey varsa, kıyamete kadar yaşatmak zorunda olduğumuz bir şey varsa, o da kardeşliğimizdir" dedi.



Bakan Elvan, referandum çalışmaları kapsamında beraberinde eski milli futbolcu Tanju Çolak ile birlikte Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) üyeleriyle bir araya geldi. MERTİD Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde, Sultaşa Otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Elvan, bu milletin iyi günde kötü günde, acı günde tatlı günde kader birliği yapmış bir millet olduğunu belirterek, soyu, boyu, ırkı ne olursa olsun bu milletin her ferdinin çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.



Farklı siyasi görüş, farklı köken veya farklı inançta olan insanların olabileceğini, bunlarının hepsinin bir değer olduğunu ifade eden Bakan Elvan, "Bu farklılıklarla birlikte yaşamak, birlikte üretmek, birlikte ülkemizi daha yaşanabilir, daha kalkınmış, daha gelişmiş hale getirmek, hepimizin ortak sevdası. Eğer biz ülkemizi gerçekten daha müreffeh, daha kalkınmış bir hale getirebiliyorsak, burada herkesin büyük bir mutluluk duyacağına inancımız tam. Amacımız da budur zaten. Gelecek nesillerimize, çoluğumuza, çocuğumuza iyi bir Türkiye bırakabilmek, hepimizin ortak hedefi. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda çalışmak, gayret göstermek hepimizin temel amaçları arasında yer almalıdır. Seçimler gelir geçer, referandum lar gelir geçer, dönemler, bunlar da her birisi gelir geçer. Ancak geçmeyecek tek bir şey varsa, kıyamete kadar yaşatmak zorunda olduğumuz bir şey varsa, o da kardeşliğimizdir. Bu kardeşliğimizi hiçbir zaman zayıflatmamamız gerekir" diye konuştu.



Türk milletini kimsenin bir birinden ayıramayacağını, bölemeyeceğini vurgulayan Elvan, "Biz biriz, beraberiz, bütünüz. Birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze karşı elbette değişik zamanlarda, değişik dönemlerde, hele hele şu dönemde kast edenler oldu. Birliğimizi, beraberliğimizi istemeyen, bundan rahatsız olan kesimler var. Bunlara en güzel cevabı sizler inşallah 16 Nisan'da 'Evet' diyerek vereceksiniz. Biz hiçbir şekilde kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz, hiçbir şekilde huzurumuzu, istikrarımızı bozdurtmayacağız. Aramızda fitne çıkarmak isteyenlere karşı dimdik ayakta olacağız, yaralı kaşımak isteyenlere karşı duracağız, tam tersine yaralarımızı saracağız. Birimizin acısına kayıtsız kalmayacağız. Acımızı da paylaşacağız, sevincimizi de paylaşacağız. Barışı, huzuru, istikrarı hep birlikte sağlayacağız. Biz insanı insan olarak görmek zorundayız. Edebali, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demiş. Önce biz insanımızı yaşatacağız. İnsanımızın huzuru, insanımızın güvenliği, saadeti, mutluluğu her şeyin üzerinde. Sıkıntılarımız yok mu? Var. Ama biz bir olduğumuz, beraber olduğumuz müddetçe yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnadına kavga diyenlere, inadına kardeşlik diyeceğiz. İnadına savaş diyenlere, inadına barış diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Yeni anayasa değişikliği ile gelin hep birlikte Türkiye'nin önünü açalım"



İstikrar olmadan hiçbir şeyin olamayacağını kaydeden Elvan, o nedenle 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Ülkede kalıcı bir siyasi istikrar oluşturmak istediklerini dile getiren Elvan, "Bu kalıcı siyasi istikrarla, kalıcı bir ekonomik istikrar oluşacaktır. Kalıcı bir ekonomik istikrar demek, AŞ demek, iş demek, yatırım demek, üretim demek, ihracat demektir. Pazar günkü referandum , ülkemiz açısından, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en önemli halk oylaması olacak. Bu oylamada anayasada hükümetin şeklinin değiştiği, yeni bir hükümet sisteminin oluştuğu bir değişiklik olacak. Gerçekten çok ağır aksak yürüyen bir parlamenter sistemimiz var. Darbeler üreten, vesayet odaklarını zinde tutan bir sistemimiz var. Biz şunu arzu ediyoruz, artık bu yeni anayasa değişikliği ile gelin hep birlikte Türkiye'nin önünü açalım. Gelin hep birlikte kim ne derse desin ülkemizi güçlü bir ülke haline getirelim" şeklinde konuştu.



"Havalimanının açılmasıyla birlikte Mersin turizminde inanılmaz bir canlanma olacak"



Özellikle Rusya krizi ile birlikte turizmde bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Elvan, şunları kaydetti:



"Mersin gerçekten büyük bir turizm potansiyeline sahip, ancak bu potansiyeli harekete geçiremedik. Neden geçiremedik? Turizm merkezi ve bölgesi olan 8 alanımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızda sona doğru gelindi. Ama en önemli eksikliğimiz bölgesel havalimanı. Bunun da yatırımına başladık. Hedefimiz 29 Ekim 2018'de havalimanımızı tamamlayarak sizlerin hizmetine sunmak. Havalimanının açılmasıyla birlikte Mersin turizminde inanılmaz bir canlanma olduğunu göreceksiniz. Sadece havalimanında çalışacak personelin sayısı 7 bin 500 kişi olacak. Hızlı tren hattı ile Mersin'e bağlantı sağlıyoruz. ve Mersin turizminde bölgesel havalimanı kritik bir öneme haiz ve havalimanı ile birlikte Mersin'de sanayisinin yanında, ticaretinin, lojistiğinin, tarımının yanında turizminin de ön plana çıktığını hep birlikte göreceğiz."



Toplantının sonunda MERTİD Başkanı Hamit İzol, Bakan Elvan'a kendi yazdığı 'Roza' adlı kitabını hediye etti. - MERSİN