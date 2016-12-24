Elvan: İTÜ'deki Elektrikli Araç Çalışması Tamamlanmış Durumda

İstanbul Teknik Üniversitesini (İTÜ) ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katılan ve teknokentteki Ar-Ge merkezlerinde incelemelerde bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldığını söyledi.

Üniversite yetkilileriyle değerlendirme toplantısı da gerçekleştirdiklerini dile getiren Elvan, üniversite bünyesinde ve yerleşkede yer alan Ar-Ge merkezlerine yaptığı ziyareti değerlendirdi.



"GURUR DUYACAĞIMIZ BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Elvan, "Gerçekten gurur duyacağımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Birincisini biraz önce ziyaret ettik. Elektrikli araç üretiminde çok iyi bir noktaya gelmiş durumda. Şu anda Çin başta olmak üzere birçok ülkeye elektrikli araç ihraç eder konuma gelmiş bir yapı söz konusu İTÜ'nün teknoparkında bu çalışma tamamlanmış durumda." diye konuştu.

Bunu çok önemsediklerinin altını çizen Elvan, hem otomobillerin hem de otobüslerin elektrikli tüm aksamlarının bir bütün olarak dizayn edildiği bir yapı oluşturulduğunu belirterek, "Gerçekten büyük memnuniyet duydum." dedi.



"İTÜ, RADYASYON ALMAYAN, KANSERİ TEŞHİS EDEBİLEN CİHAZ GELİŞTİRDİ"

Elvan, bir başka merkezde kanser teşhisi sırasında kullanan cihazın olumsuz etkilerini yok etmeye yönelik geliştirilen cihaza ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle kadınlara, meme kanserinin erken teşhisine yönelik cihaz. Biliyorsunuz mamografi cihazları kullanılıyor, bu cihazlarda doğal olarak bir x ışınları alıyorlar. Bunun da getirdiği bir tahribat oluyor. İTÜ'de o radyasyonu almayan, farklı bir yöntemle kanseri teşhis edebilen bir cihaz geliştirilmiş durumda. Üniversitemizle, yönetimimizle gurur duyduk."



"MÜTHİŞ ÇALIŞMALAR VAR"

Bakan Elvan, bu gelişmelerin son derece önemli olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin gerçekten ileri teknoloji, yenilik, inovasyon, Ar-Ge alanında çok ciddi çalışmalar yaptığını burada da gördüm." dedi.

Ziyaret ettiği yerlerde konuştuğu kişilerin "Bunu ilk defa biz yapıyoruz", "Dünyada bu alanda gelişen ilk cihaz" gibi ifadeler kullandığını aktaran Elvan, bunun gurur verici olduğunu yineleyerek, "Ben başta rektörümüz olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve araştırma görevlilerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müthiş çalışmalar var." dedi.



"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise Elvan'ın kendilerini kırmayıp üniversiteyi ziyaret ettiğini belirterek, ülkenin kalkınması ve daha yukarılara çıkması konusunda üniversitelerin önemine değindi. Karaca, "Üniversiteler bu anlamda olmazsa olmaz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.



BAKAN ELVAN, MERKEZDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Elvan, ziyareti sırasında üniversitede geliştirilen elektrikli bir otomobili de kullandı. Elektrikli Araç ve Enerji Depolama Ar-Ge Merkezinde incelemelerde bulunan Elvan'a, burada elektrikle ve borla çalışan otomobiller hakkında bilgi verildi.

Sonrasında İTÜ Arı Teknokente gelen Elvan'a, Tıbbi Cihaz Ar-Ge ve Uygulama Laboratuvarı, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM), Tarımsal İzleme ve Bilgi sistemi Projesi (TARBİL) hakkında sunumlar yapıldı. Elvan, sunumu yapılan merkezlerde incelemelerde bulundu.