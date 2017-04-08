Bakan Elvan: Haram Olsun Devletin Sana Verdiği Para
Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştirerek, "Devletin sana verdiği para haram olsun. Kimin adına çalışıyor, kime hizmet ediyor acaba" dedi.
Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştirerek, "Devletin sana verdiği para haram olsun. Kimin adına çalışıyor, kime hizmet ediyor acaba" dedi. Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, İzmir'de Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen Konya Karaman Hemşeri Buluşması'na katıldı. Balçova Termal Otel'de düzenlenen programa Bakan Lütfü Elvan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya ilçe belediye başkanları, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Hüseyin Kocabıyık, Mahmut Atilla Kaya, Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım ve çok sayıda Konyalı katıldı.
Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan hemşerileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, memleket sevgisinin renginin her yerde olduğunu, Türkiye'nin dilinin sevgi dili olduğunu ifade etti.
"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ZARURİ BİR HALE GELDİ"
AK Parti'nin hayatın her alanında, cumhuriyetin kayıp yıllarını telafi etmek için bugüne kadar yapılamayan, gerçekleştirilemeyen projeleri gerçekleştirdiğini belirten Elvan, "Güçlü bir siyasi iktidarken bile son 15 yılda kapatma davaları, 367 krizleri, elektronik muhtıralarla, 17-25 Aralık operasyonları ile uğramak zorunda kaldık. FETÖ'cü ihanet şebekeleri ülkeyi işgal etmek için karanlık senaryolar oynadılar. Her şeyi milletimizle birlikte göğüsledik. Milli iradeyi bugüne kadar çiğnetmedik, Allahın izniyle çiğnetmeyeceğiz. Bunu yapısal bir hale gelmesi lazım, Türkiye'nin siyasi kriz, ekonomik kriz çıkmayacak bir yapıya kavuşması gerekir. Cumhurbaşkanlığı sistemi zaruri bir hale geldi. Bu siyasi mesele değil memlekete meselesi" dedi.
DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Yeni anayasa değişikliği için MHP il yola çıktıklarını anımsatan Bakan Elvan, "Bugün Adalet ve Kalkınma partisi MHP ile yola çıktı. Ay yıldızlı bayrağını seven her bir kardeşimin 16 Nisan'da evet demesi için bir taraftan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan Başbakanımız Binali Yıldırım bir diğer yanda Sayın Devlet Bahçeli gecesini gündüze katarak bu anayasa değişikliğini neden gerekli olduğunu paylaşmaya çalışıyorlar. Ben 3 lidere de teşekkür ederek, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.
"HER VATANDAŞIMIZIN OYUNUN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"
Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak atılacak adımlarda son derece dikkatli olunmasını gerektiğini ifade eden Bakan Elvan, "Eğer koalisyon döneminden yaşanan sorunlardan bir tanesini yaşasaydık Türkiye bambaşka olabilirdi. Çünkü bugün yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ'ye kapılar açılıyor, onların her türlü faaliyetlerine izin veriliyor. Ama bu ülkede 'Ben milliyetçiyim' diyenler hayır kampanyası yürütüyorlar. Buna hayret ediyorum. Elbette biz her vatandaşımızın oyuna saygı duyuyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Ama unutmayalım; Türkiye'ye karşı mücadele eden büyük bir kesim var. Bu kesimlere karşı biz bir olmalı diri olmalı ve birlikte Türkiye olmalıyız" dedi.
"VESAYET İSTEMİYORUZ, İSTEMİYORUZ KARDEŞİM"
Güçlü bir hükümet sistemi oluşturulacağına dikkat çeken Kalkınma Bakanı Elvan, şunları söyledi:
"Bu hükümeti seçecek olan sizsiniz. Siz bu yetkiyi alarak kendinize oy veriyorsunuz. Efendim kararname çıkarıyormuş da şunu bunu yaparmış da. O kararname çıkarmak o kadar önemli ki. Hanginiz bürokrasiden şikayet etmiyordunuz. İşte biz diyoruz ki artık işlerin hızlı görülmesi lazım. Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmak gerekiyor, kör topal yürüyen sistemle Türkiye yoluna devam edemez. Öyle bir sistem ki darbe üreten bir sistem, vesayet üreten bir sistem. Vesayet istemiyoruz, istemiyoruz kardeşim. Biz halk ne derse o olsun istiyoruz. Onun üzerinde halkın üzerinde vesayet olsun istemiyoruz. Halkın üzerinde baskı aracı elinde kılıcı 'şunu yapmazsan seni asarım keserim' diyenler olsun istemiyoruz artık."
"DEVLETİN SANA VERDİĞİ PARA HARAM OLSUN"
Ana muhalefettin ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun anlattığı hikayeleri şaşırarak dinlediğini belirten Bakan Elvan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u işaret ederek, "Öyle hikayeler anlatılıyor ki ben bile şaşırıyorum. Bir ana muhalefet liderine yakışmayan ifadelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yazıklar olsun sana, devletin kurumlarında çalışacaksın, maaşını alacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki 'Evet diyenlerin yedi sülalesini denize dökeceğiz' diyeceksin. Bu ahlaksız bu şerefsiz. Devletin sana verdiği para haram olsun. Kimin adına çalışıyor, kime hizmet ediyor acaba. Halkın sesi olan kişi böyle konuşamaz. Biz diyoruz ki millet ne derse o olsun, onlar diyor ki millet ne derse o olmasın. Diktatör arıyorsunuz aynaya bakacaksınız" diye konuştu.
"CHP'DE DEĞİŞİM BEKLİYORSANIZ GELİN BİZİMLE BİRLİKTE OLUN"
Referandumdan 'evet' çıkması ile CHP'nin de olumlu yönde değişeceğine işaret eden Bakan Lütfü Elvan, "Eğer siyasi partilerde bir değişim bekliyorsanız ki hele hele statükocu ruhuyla ile hareket edenlerde değişim bekliyorsanız, CHP'de de bir değişim bekliyorsanız gelin bizimle birlikte olun. Güçlü bir evetle CHP de değişim olacak ki onlar da halka bütünleşmek zorunda kalacaklardır. Gelin hep birlikte bunu gerçekleştirelim; Türkiye'mizin önünü açalım" dedi.
"AVRUPA DA BU SİSTEME GEÇECEK"
Güçlü olmayan ülkelerin başarılı olamayacağını, koalisyonlarla ülkenin yönetilemeyeceğini dile getiren Bakan Elvan, Avrupa'nın parlamenter sistemden dolayı tıkanmaya başladığını reform yapamaz hale geldiğini ve onların da Türkiye gibi aynı sisteme geçebileceğini dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerini eleştirerek, "İzmir'den denize dökecekmiş. Yahu sen nasıl Konya'yı temsil edebilir misin? Bu üslubunla mı Bu üslubunla nasıl Hipokrat yemini ettin. İnanın ben utanıyorum, mahcup oluyor. Oy veren kardeşlerimizi tenzih ediyorum ama böyle biri Konya'yı asla temsil edemez" dedi. Sorgun, önümüzdeki sürecin sıradan bir süreç olmadığını sözlerine ekleyerek, 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceği oylanacağını ve 16 Nisan'ı Türkiye adına ıskalamamak gerektiğini dile getirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya'nın dünyada önemli platformlarda temsil edilen bir kent olduğunu belirterek, tarihi miras taşıyan şehrin yöneticileri olarak hem değerleri korumak hem de daha çok geliştirmek için daha çok çalışmanın gerekliliğine işaret etti.
(Mihrap Düzöz - Halil Karahan / İHA)