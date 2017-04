Bakan Elvan: "Halen halkın tercihinden korkanlar var"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'de düzenlenen 'Yerel Medya Buluşması'na katılarak, bölgedeki gazetecilerle bir araya geldi

Bakan Lütfi Elvan:

"Pedalımızı sürekli çevirmek zorundayız, değişim, dönüşüm ve yenilikten korkmamalıyız"

"Bunlar halka güvenmiyor, halkın üzerinde bir vesayet mekanizması oluşsun istiyorlar"



MERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine karşı olanların, halkın tercihine güvenmediklerini belirterek, "Halen halkın tercihinden korkanlar var. Halen halkın seçecek olduğu hükümet veya meclisin üzerinde bir vesayet organı oluşmasını isteyenler var. Biz diyoruz ki, halkın üzerinde başka bir güç olamaz" dedi.

Bakan Elvan, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'de düzenlenen 'Yerel Medya Buluşması'na katılarak, bölgedeki gazetecilerle bir araya geldi. Medyanın, demokrasi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Elvan, toplumun haber alma hakkı adına medyanın değeri ölçülemeyecek bir hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.

16 Nisan'da yapılacak olan referandum un bir genel seçil olmadığını vurgulayan Elvan, dolayısıyla siyasi düşüncesi ne olursa olsun bu meselenin bir siyasi parti meselesi değil, bir memleket meselesi olduğunu belirtti. O nedenle herkesin bu konuya duyarlılığının son derece önemli olduğuna işaret eden Elvan, yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi aktardı.

"Bu bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliğidir"

Yeni anayasa değişikliği ile 'Türkiye'de bir rejim değişikliği olacağı' yönündeki iddialara yanıt veren Elvan, "Bu bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliğidir. Egemenliğin kullanımında her hangi bir değişiklik söz konusu değil. Aksine yasama, yürütme ve yargı erkinde, egemenliğin hakkı tamamıyla milletimizdedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kuruldu, Allah'ın izni ile de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kalacaktır. Rejim değişikliği yapıyor dedikleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi rejime sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, ülkemize, milletimize, bayrağımıza sahip çıkmak için tüm milletimize seslenerek, milletimizin sokakları, caddeleri, havaalanlarını doldurmalarını istemiştir. ve milletimiz bir bütün olarak ayağa

kalkarak, rejimimizi cumhurbaşkanımızla birlikte korumuştur ve demokrasimizin devam etmesini sağlamıştır" diye konuştu.

"Halen halkın tercihinden korkanlar var"

Rejim değişikliği diyenlerin, geçmişte neler yaptıklarına bakmalarını isteyen Elvan, demokrasiyi 'hayır' diyerek güçlendireceklerini söyleyenlerin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçiminde 357 oy almasına rağmen Anayasa Mahkemesine gittiklerini hatırlattı. CHP'nin, anayasa ve hukuku çiğneyerek, halkın temsilcilerinin seçmiş olduğu cumhurbaşkanının önünü kesmeye çalıştıklarını kaydeden Elvan, "Ama Sayın Gül'den öncesi cumhurbaşkanları kaç oyla seçildi hatırlıyor musunuz? 244, 250, 260 o civarda. Bu mudur demokrasi anlayışı. Bu vesayet değil de nedir? Öyle demokrasi kültürü kolay gelişmez. Zihnimizde onun gelişmesi gerekiyor. Halen maalesef o bulanık zihinlerde, demokrasi konusunda tereddütleri olan var. Halen halkın tercihinden korkanlar var. Halen halkın seçecek olduğu hükümet veya meclisin üzerinde bir vesayet organı oluşmasını isteyenler var. Biz diyoruz ki, halkın üzerinde başka bir güç olamaz" ifadelerini kullandı.

"Pedalımızı sürekli çevirmek zorundayız, değişim, dönüşüm ve yenilikten korkmamalıyız"

Geçmişte, milletin egemenliğinin darbelerle elinden alındığını hatırlatan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Kör topal yürüyen bir parlamenter sistem var. Bu parlamenter sistemin darbe ürettiğini de hepimiz görüyoruz. Darbe ve vesayet üreten bir parlamenter sistem. Yürümüyor bu sistem. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa için de böyle. Reform yapamayan bir Avrupa var. Bunun yanında çok parçalı siyasi yapılar, zayıf hükümetler, zayıf koalisyonlar ve tam karar veremeyen, reformdan yana hep tedirgin olan, her geçen gün fakirleşen bir Avrupa. Avrupa bir büyürken, Türkiye 6 büyüyor. Bizler Türkiye olarak sürekli pedal çevirmek zorundayız. İşte reformlara devam etmek, yenilikçi bir yaklaşım içinde olmak, dünyadaki değişim ve dönüşüme hızla ayak uydurabilmek. En önemli mesele de budur. Eğer bu değişime ayak uyduramazsanız, o bisikletin pedalını çeviremezseniz, bir gün siz de düşersiniz. Pedalımızı sürekli çevirmek zorundayız. Değişim, dönüşüm ve yenilikten korkmamak gerekir. İşte ülkemizin önünü açacak olan da budur. Statükocu bir yaklaşım, değişime, dönüşüme ve yenilikçiliğe karşı bir yaklaşım, Türkiye'nin önünü asla açamaz. Türkiye'yi küçültür, büyümesini daha da aşağılara çeker."

Türkiye'nin mutlaka güçlü hükümetlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Elvan, "Zayıf hükümetlerin olduğu dönemlerde, ülkenin büyümesinin çok daha düşük oranlarda olduğunu, bir çok dönemde de büyümenin daraldığını hep birlikte gördük. Ama ne zaman ülkede güçlü iktidarlar var, o zaman ülkenin büyüdüğünü, güçlendiğini gördük. Onun için güçlü hükümet, son derece önemli" dedi.

Tek adamlık iddiaları

Tek adamlık iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Elvan, şu ifadeleri kullandı; "Ne deniyor? Efendim bir gecede 80 milyon adına bir kişi karar verecekmiş. Gerçekten öyle mi? Bunu ifade edenler ya anayasadaki değişikliği okumamışlar ya da milleti yanıltma yönünde yalan üzerine inşa edilen bir kampanya yürütüyorlar. Yeni anayasa değişikliği ile halkın yüzde 50'sinden fazlasının oy vereceği bir cumhurbaşkanının seçilmesi ve bu cumhurbaşkanının hükümeti oluşturması. İstediği her şeyi yapabilecek mi? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Verilen yetki sadece yürütmeye yöneliktir, icraata yöneliktir, bakanlıkların işleyişine yöneliktir. Geçmişte 40 yılda yaşanan değişim, bu gün bir ayda yaşanıyor. Dolayısıyla hızlı hareket edebilen, esnek, dinamik ve anında karar verebilen hükümetlere ihtiyaç var. Bu olmadığı taktirde, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek mümkün değil."

Reformdan korkmama çağrısında bulunan Elvan, "O artık statükocu yapıyı kafamızdan atmamız gerek. Değişim ve reform Türkiye'nin önünü açacak olan düzenlemelerdir, mekanizmalardır. Hükümetin bazı yetkileri yeni anayasa değişikliği ile elinden alınıyor. Hükümetin kanun tasarısı hazırlama yetkisi var şu anda. Artık bundan sonra gelecek olan hükümetler yasama faaliyetinde bulunamayacak. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Hükümet gerçek işi olan icraatla uğraşacak, vatandaşın işi ile aşı ile uğraşacak. İşte dinamik ve esnek yapı dediğimiz bu. Biz bunu sağlayacağız. Biz kendimize özgü bir anayasa değişikliği oluşturduk. Biz diyoruz ki hükümete, bu alanlar senin alanın değil, bu alanlar meclisin alanı diyoruz" şeklinde konuştu.

"Bunlar halka güvenmiyor, halkın üzerinde bir vesayet mekanizması oluşsun istiyorlar"

Tek adam dedikleri kişinin yeni sistemle halk tarafından seçildiğini ifade eden Elvan, şöyle devam etti; "Demek ki, halk tarafından yüzde 50'den fazla oy alan bir kişi tek adam mı oluyor? Sen demokrasiye gerçekten inanıyor musun? Halkın tercihlerine gerçekten inanıyor musun. Resmen şunu ifade ediyor; diyor ki ben halka güvenmiyorum. Halkın üzerinde mutlaka onu kontrol eden bir vesayet mekanizması oluşsun istiyorlar. Biz de diyoruz ki, halkın üzerinde kimse olamaz. Halk ne diyorsa o olur diyoruz. Düşünün 'tek adam' diye öne sürdükleri seçilecek olan cumhurbaşkanı, yüzde 50'den fazla oyla halk tarafından seçilecek. Bugüne kadar biz 15 yıldan beri iktidarız, en fazla aldığımız oy oranı yüzde 49.5. Biz bile AK Parti olarak böyle bir durumda hükümet olamayacaktır. Biz mutabakat kültürü, bir uzlaşma kültürünün de toplumda yerleşmesi sağlanacak bu şekilde."