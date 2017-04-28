Bakan Elvan: Geleceğin Güçlü Toplumları Dijitalleşmeyi Etkin Kullananlar Olacak

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, önümüzdeki dönemin güçlü toplumlarının, dijitalleşme sürecini etkin bir şekilde yönetip, bunun sonucunda bilgi temelli yenilikçiği geliştirenler olacağını söyledi.



Türkiye Bilişim Derneği'nin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Rixos Otel'de başladı. Seminerin açılışına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe'nin yanı sıra bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri katıldı.



GELECEK TEKNOLOJİDEN ÖRNEKLER



Bakan Lütfi Elvan seminerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ekonominin dijitalleşme sürecine girdiğini söyledi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin katma değerinin yükseldiğini belirten Elvan, dijitalleşmenin yeni bir boyuta gireceğini kaydetti. Gelecek teknolojiden örnekler veren Bakan Elvan, "Ayakkabılarımız günde ne kadar ve hangi tempoda yürüdüğümüzü bize internet ortamında bildirecek. Otoyollarda araçlar insan müdahalesi olmadan birbirleriyle haberleşerek yol ve trafik bilgilerini kendi aralarında paylaşabilecek" dedi.



GELECEĞİN GÜÇLÜ TOPLUMLARI



Bilgi ekonomisi ile genel ekonomi arasında ayrım yapmanın giderek zorlaştığını belirten Elvan, önümüzdeki dönemin güçlü toplumlarının dijitalleşme sürecini etkin bir şekilde yönetip, bunun sonucu olarak bilgi temelli yenilikçiği geliştirenler olacağını vurguladı. Elvan, şöyle devam etti:



"İmalat sanayiinde yenilikçi olmayan firmaların ortalama verimlilik artışı yıllık yüzde 0.5 iken bu oran yenilikçi firmalar için yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Büyüme potansiyelini artırmak için üretkenliğimizi artırmak zorundayız. Üretkenliği artırmak için bilgi temelli yenilikçiliği geliştirmek zorunlu hale geldi. Dijitalleşmeye yatırım kilit nitelik taşıyor. Bilgiye dayalı sermayeye odaklanmamız gerekiyor. Üniversitelerin eğitim müfredatını piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirmeliyiz. Kalkınma Bakanlığı olarak AR-GE kapasitemizin daha da artırılmasına yönelik altyapıları güçlendiriyoruz. KOBİ'lere gereken önemi vermezsek ülke olarak ciddi sıkıntılar yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle KOBİ'lerimizi güçlendirmeliyiz."



'TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ YAZILIM ALANI OLMALI'



Bakan Lütfi Elvan, artan otomasyon nedeniyle işsiz kalacaklara yeni ekonomide talep edilen niteliklerin kazandırılması ve ilkokul öğrencilerine kodlama eğitimi verilmesi gibi çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi. Elvan, "Yazılım ve hizmetler alanını Türkiye için öncelikli alanlar olarak görüyoruz. Bu alanlara gelişme sağlayacak politika ve uygulamaları hayata geçirdiğimizi bildirmek istiyorum. Ülkemizin dijital dönüşümü niteliğindeki 2015-2018 bilgi toplumu ve eylem planı bilgi teknolojisi gözetilerek kurgulandı" dedi.



Bilgi ekonomisine geçişi sağlamak amacıyla siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, e-ticaret gibi konularda eylemler geliştirdiklerini dile getiren Bakan Elvan, "Bilgi ekonomisine geçişi hızlandırmak için her kesimin fikrine, desteğine ihtiyacımız var" dedi.



TÜSİAD'IN ELZEM GÖRDÜĞÜ KONULAR



TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise yapılan analizlerde dijitalleşmenin başarılı bir şekilde uygulandığı durumda verimlilik artışının sektörler arasında farklılık göstermekle birlikte yüzde 5- 15 arasında değişiklik olabileceğini söyledi. Dijitalleşmenin sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3'e kadar ulaşabilecek bir artışı tetikleyebileceğini belirten Bilecik, "Bu büyüme Türkiye'de yüzde 1 ve üzeri bir ek büyüme anlamına geliyor" diye konuştu



BİLİŞİM BAKANLIĞI KURULSUN



TBD Başkanı Rahmi Aktepe ise bilişim teknolojilerinin üretimi, yaygınlaşması ve küresel pazarda yer alması konusunda bir yol haritası belirlenmesinde zorluklar gözlendiğini söyledi. Aktepe, "Ülkemiz gelişimini doğrudan etkileyen bu durum, ortaya konan politika ve stratejilerin sağlıklı koordinasyonu ve işbirliğinden geçmekte olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle Bilişim Bakanlığı kurulması konusundaki ısrarımızı yineliyoruz" dedi.



- Antalya