Bakan Elvan: "Devletin Maaşını Alacaksın, Ondan Sonrada Çıkıp Diyeceksin Ki 'Evet Diyenlerin Yedi...
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Her vesayet girişimini milletimizle birlikte göğüsledik, her ihanet girişimini yine milletimizle beraber göğüsledik, milli iradeyi bugüne kadar çiğnetmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Her vesayet girişimini milletimizle birlikte göğüsledik, her ihanet girişimini yine milletimizle beraber göğüsledik, milli iradeyi bugüne kadar çiğnetmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bunun yapısal hale gelmesi lazım, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik kriz çıkmayacak yapıya kavuşması gerekir." dedi.
Elvan, Konyalılar Federasyonu tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen "Konya-Karaman hemşehri buluşması"na katılarak, hemşehrileriyle İzmir'de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Memleket sevgisinin renginin her yerde aynı olduğunu anlatan Bakan Elvan, hayatın her alanında Cumhuriyetin geri kalmış yıllarında yapılmayan, yapılamayan projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.
Elvan, milletin partisini tek başına iktidara getirmiş olmasına rağmen, kapatma davalarıyla, e-muhtıra ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla uğraşmak zorunda kaldıklarını anımsatarak, "FETÖ'cü ihanet şebekeleri küresel ağa babalarıyla adeta ülkeyi işgal etmek için karanlık senaryolar oynadılar. Her vesayet girişimini milletimizle birlikte göğüsledik, her ihanet girişimini yine milletimizle beraber göğüsledik, milli iradeyi bugüne kadar çiğnetmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bunun yapısal hale gelmesi lazım, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik kriz çıkmayacak yapıya kavuşması gerekir." diye konuştu.
Geçmiş dönemdeki siyasi krizlerden örnekler veren Bakan Elvan, bunların faturasını ülke ekonomisin ödemek zorunda kaldığını, Türkiye'nin şu anda 7 düvele karşı mücadele ettiğini bunun için de birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
"Sözde Konya milletvekili olacak"
CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un "Evet diyenleri İzmir'de denize dökeceğiz" sözlerini hatırlatarak, sert sözlerle eleştiren Bakan Elvan, şöyle devam etti:
"Sözde Konya milletvekili olacak olan zat, yazıklar olsun sana, devletin kurumlarında çalışacaksın, devletin maaşını alacaksın, ondan sonrada çıkıp diyeceksin ki 'evet diyenlerin yedi sülalesini denize dökeceğiz.' Bu ahlaksız, bu şerefsiz kişi, kusura bakmayın. Devletin sana verdiği para haram olsun. Kimin adına çalışıyor acaba, kime hizmet ediyor acaba? Halkın sesi olan kişi böyle konuşamaz. Halkla bütünleşen, halkla kaynaşan birisi asla böyle konuşamaz. Çünkü onların farklı bir dünyası vardır. Sizleri, göremiyor, milleti göremiyorlar, 'milletimiz yanlış yapar' diyorlar. Bizde diyoruz ki milletimiz doğrusunu yapar. Milletimiz sağduyu sahibidir. Aramızdaki fark bu. Biz diyoruz ki millet ne derse o olsun. Onlar diyor ki millet ne derse, o olmasın. Millet hükümeti seçsin, Meclisi oluştursun ama o hükümetin o Meclisin üzerinde bir vesayet ortamı oluşsun ki onu kontrol etsin. Diktatör arıyorsanız, aynaya bakacaksınız. Sizin anlattığınız diktatörlüktür."
Halk oylamasında "Evet" çıkmasının ardından, bütün partilerin halkla bütünleşmek zorunda kalacağını vurgulayan Bakan Elvan, CHP'nin de değişimin içerisine gireceğini belirtti.
Elvan, yeni dünya da güçlü olmayan ve koalisyonla yönetilen ülkelerin başarılı olamayacağını ifade ederek, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesinin ardından, Avrupa'da da sistem değişikliğinin yaşanacağını savundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun
Toplantıda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da Konyalıların yüreğinin İzmir'de attığını gördüğünü ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un sözlerine değinen Sorgun, "Konya'nın milletvekili olduğunu iddia eden Samsun'dan girip, gel kardeşim sen bu salonu gör. Kimi denize dökeceksin sen, bu üslubunla nasıl Konyayı temsil edebilirsin. Sen hipokrat yemininle hastalara şifa dağıttın. Konyayı temsil etmesinden utanıyorum. Böyle bir kişi Konyayı asla temsil etmez." dedi.
Halk oylamasına kısa bir süre kaldığını ve herkesin sandığa gitmeden iyi değerlendirme yapmasını isteyen Sorgun, "Bu sıradan bir süreç değil. Burada Türkiye'nin geleceği oylanacak, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçimi yok ama milletimizin geleceğinin seçimi var. Bunun için hangi partiye oy vermiş olursanız olun ama Türkiye adına 16 Nisan'ı ıskalamamak gerekiyor." diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya'nın şehir olarak dünyada önemli platformlarda temsil edilen bir kent haline geliş sürecini anlatarak, bu emaneti gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.
Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan, Hüseyin Kocabıyık, Atilla Kaya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da katıldı.