Bakan Elvan, Adının Verildiği Barajın Su Tutması İçin Butona Bastı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler tarafından kendi isminin verildiği 'Lütfi Elvan Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen törene katıldı. 9 milyon liraya mal olan barajın, yöre çiftçisine yılda 5 milyon 371 bin TL gelir artışı sağlaması hedefleniyor.



İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi'ndeki barajın su tutmaya başlatılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kalkınma Bakanı Elvan, Mersinli çiftçilere müjde vererek, "Mersin'de yatırım programına aldığımız gölet sayısı bu yıl 27. Sadece bir yılda 27 göleti yatırım programına aldık. Şu anda 12 gölette yapım çalışması devam ediyor. Etti mi 39. Toplamda şuan Devlet Su İşlerimizin projesi üzerinde çalıştığı inşaatı devam edenler, planlama yapılan gölet sayısı kaç biliyor musunuz, 97. Şuanda 97 gölet üzerinde Devlet Su İşlerimiz çalışma yapıyor. Mersinimize ne 23, ne 33, tam 97 tane gölet kazandıracağız" dedi.



16 Nisan'daki referandum a da değinen Elvan neden 'evet' denilmesi gerektiği konusunda da açıklamalarda bulunarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa



Kemal Atatürk'ün bir ifadesini söylemiştim. Ne demişti, Cumhuriyetimizin kurucusu, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demişti. Şöyle çok partili döneme bir bakalım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin oldu mu bu süreçte. Çok partili döneme baktığımızda, 1960'ta darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık mı, milletin egemenlik hakkı elinden alındı mı, alındı. 1971'de bir muhtıra ile karşı karşıya kaldık mı, kaldık. 1980'de bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık mı, kaldık. Milletin iradesi elinden alındı mı, alındı. ve en son yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi. Yine bir darbe girişimiyle milletin egemenlik hakkı elinden alınmak istendi. Kör topal yürüyen bir parlamenter sistem var" diye konuştu.



Ülkenin bir an önce önünün açılması gerektiğini ifade eden Elvan, "Bizde diyoruz ki, bakınız darbelerle dolu, vesayetçilerle dolu, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denmesine, dememize rağmen, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmadığı durumlarla karşı karşıya kaldık. Bunun için diyoruz ki gelin yeni bir hükümet sistemi oluşturalım. Bu öyle bir hükümet sistemi ki, tıkır tıkır işleyecek. Sorunlarınızın anında çözüleceği ve güçlü bir hükümetin yanında güçlü bir meclis, bağımsız ve tarafsız bir yargı. Gelin bunu oluşturalım diyoruz. Ülkemizin önünü açalım diyoruz" şeklinde konuştu.



Yapılan duanın ardından Bakan Elvan, beraberinde Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve diğer protokol üyeleriyle birlikte barajın su tutması için platform üzerindeki butona bastı.



Bakan Elvan, Erdemli ziyareti kapsamında Erdemli Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kursunun sergi açılışını da gerçekleştirdi. - MERSİN