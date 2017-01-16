Bakan'dan Asgari Ücrette 'Vergi' Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "2017 yılında hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenledi.

"MEMURLARA ÖZEL VERGİ TARİFESİ YOK"

2017 yılında memurların vergi karşısındaki durumunun sorulması üzerine Bakan Ağbal, "Vergi tarifesi bütün kesimler için ortak tarifedir. Kişilerin gelirleri yıl içinde arttıkça vergi oranlarının da artması doğaldır. Burada memurlara dönük özel bir vergi tarifesinin oluşturulması söz konusu olamaz. Yüksek maaş elde eden memurlara dönük olmak üzere daha yüksek oranda vergi ödenmesi hususu uygulamakta olduğumuz bir sistem" açıklamasında bulundu.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI VERGİ NEDENİYLE DÜŞMEYECEK"

"Asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak açıkladık" ifadelerine yer veren Bakan Ağbal, "2017 yılında hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek" diye konuştu.

Bakan Ağbal, 2017 yılının tasarruf yılı olacağına vurgu yaparak, "Kamu harcamalarında bir artış olacak ama bunun minimum seviyede olması, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması kamuda her türlü savurganlığın önüne geçilmesi maliye politikasında uyguladığımız temel hususlardan biri. 2017 yılında hem personel harcamalarında hem de cari harcamalarda önemli tasarruflara gideceğiz. Maliye Bakanlığı olarak bu konuda aldığımız kararlar var. Bakanlık olarak uygulamaya koyacağımız tedbirler var. Bütçeden, gerek reel sektör destekleri gerekse ekonominin desteklenmesi konusunda ortaya koyduğumuz perspektifi 2017 yılında devam ettireceğiz" dedi.