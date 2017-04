Bakan Çelik: "Yürümeyen Bu Sistem Artık Değişmeli"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, parlamenter sistemin yürümediğini ve değişmesi gerektiğini belirterek, "Tarihi fırsat 16 Nisan'dır. Başbakanın yetkileri cumhurbaşkanına geçiyor o kadar. Devleti yönetecek tek lider olacak. İki tane güçlü liderle ülkeyi yönetmek mümkün değil" dedi.



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen mitinge Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Bozova İlçe Başkanı Mehmet Akgün de eşlik etti.



Mitingde açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, "Çok zor bir süreç ve dönemden geçiyoruz. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyadaki bütün yer altı yer üstü, gördüğünüz görmediğiniz düşmanların Türkiye üzerinde hesaplarının aleniyet kazandığı bir sürecin içinden geçiyoruz" dedi.



"Bozova'nın sorunlarını çözmek boynumun borcudur"



Şanlıurfa'ya geldikten sonra, Şanlıurfa'daki yatırımları 20 Milyar Türk Lirasını bulduğun söyleyen Bakan Çelik, "Şanlıurfa çevresiyle, ilçesiyle, merkeziyle değişiyor. Bozovalılar huzurumuza göz koyuyorlar, Bozovalılar birlikteliğimize göz koyuyorlar, Bozovalılar toprağımızı çok görüyorlar, Bozovalılar kardeşliğimizi çok görüyorlar. Özelikle bunu bilmenizi istiyorum. 15 Temmuz'da yaşattıklarına bakınız ne yapacaklardı, 15 Temmuz'da başarılı olsalardı, bugün bu meydan da bu toplantıyı yapabilecek miydik, bugün bu ülkenin birliğinden bahsedebilecek miydik, ne kadar büyük sıkıntılarla bizleri baş başa bırakacaklardı ne sinsi oyunlar ne sinsi planlar üzerimizde kuruluyor. İçerdeki iş birlikçiler ve dışarıdaki ağababalar kol kola girip bu memleketin geleceğini bu memleketi yenilir yutulur lokma haline getirmek için her türlü hileye başvurdular başvurmaya devam ediyorlar. Onun için sizlerle gecikmeli beraberiz bu vesileyle sizlere söylüyorum. Gönlünüzden ne geçiyorsa, Bozova'nın sorunları ne ise bunları bırakınız başkasına havale etmeyi hepinizden rica ediyorum direk bana havale edin direk benim yakama yapışın bunları çözmek benim görevimdir" şeklinde konuştu.



"Suriye'de kimyasal silahlarla katliam yapıyorlar"



"Suriye'de utanmadan sıkılmadan kimyasal silahı bile kullanma noktasına geldiler" diyen Bakan Çelik, "Sözüm ona çağdaşlar, sözüm ona demokratlar, sözüm ona insan haklarından bahsedenler, diri diri Suriye'de, İdlib'te insanları katlettiler. Bir başkası çıkmış füze ile müdahale ediyor. Cumhurbaşkanımız 6 yıldır söylüyor. Bu bela bu Suriye'den temizlenmedikçe burada huzur yok dedi. 6 yıldır bunu söyledi. Şimdi kimyasala gelince dünya insanlığının gözünde çok değerleri düştüğü için biraz değer kazanabilir miyiz diye füzeyle müdahale yapmaya başladılar" ifadelerini kullandı.



"Yürümeyen bu sistem artık değişmeli"



Parlamenter sistemin yürümediğini ve değişmesi gerektiğini belirten Bakan Çelik, "Bu hayır kampanyasını yürütenler açık söylüyorum her şeye hayır diyorlar. Meclis 2007'de Cumhurbaşkanını seçecekti seçtirmediler. Hayır biz seçtirmeyiz dediler. Halk seçsin dedik ona da hayır dediler. Siz ne istiyorsunuz be kardeşim. Ne meclisin seçmesini istiyorlar ne de milletin seçmesini istiyorlar. Her şeye hayır diyorlar. Nasıl seçeceğiz peki cumhurbaşkanını be adam, millet seçmesin meclis seçmesin cumhurbaşkanı gökten mi gelsin. İşte tarihi fırsat 16 Nisan'dır. Başbakanın yetkileri cumhurbaşkanına geçiyor o kadar. Devleti yönetecek tek lider olacak. İki tane güçlü liderle ülkeyi yönetmek mümkün değil" dedi.



Mitingin ardından Bozova'da CHP ve HDP'den AK Partiye katılım gerçekleşti. CHP Bozova eski İlçe Başkanı Osman Aslan, HDP'li meclis üyeleri Şükrü Avcı ve Barış Nalbant'a AK Parti Rozeti takan Bakan Çelik 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da evet sözünü kendilerinden aldı. - ŞANLIURFA