Bakan Çelik: "Türkiye'nin Şanlıurfalı Gençlerden Beklentisi Çok"
Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi tarafından gençlere kazandırılan Haliliye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, en genç nüfusa sahip olan Şanlıurfa’nın gençlerinden Türkiye’nin beklentisinin çok...
Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından gençlere kazandırılan Haliliye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, en genç nüfusa sahip olan Şanlıurfa'nın gençlerinden Türkiye'nin beklentisinin çok olduğunu söyledi.
Ziyarete Bakan Faruk Çelik'in yanı sıra Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa milletvekilleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Haliliye Belediyesi tarafından Haliliye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ve anayasa değişikliği çalışmalarından dolayı bir süredir Şanlıurfa'da referandum çalışmalarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik belediyenin açmış olduğu gençlik merkezine ziyarette bulundu.
İlk olarak ev sahipliğinde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Demirkol konuşmasında, Haliliye Belediyesi olarak gençlik için yapılan çalışmalara değindi. Demirkol, "Gençlik merkezimizde gençlerimizin ders çalışması için içerisinde kütüphane, ortaokul ve lise dengi sınavlara girecek olan öğrencilerimiz için derslikler yine aynı zamanda kadınlarımızın sosyal hayata katılımları için eğitim çalışmalarımız olacak. Okuma-yazma, Osmanlıca gibi çeşitli kurslar olacak. Çocuklarımız için ayrıca kurmuş olduğumuz bir bölümde de kreş hizmeti verilecektir" dedi.
Demirkol, Haliliye'de nüfusu 200'den fazla olan her kırsal mahalleye çok amaçlı kültür evlerinin yapımına da başladıklarını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Çelik, Türkiye'nin Şanlıurfalı gençlerden beklentisinin çok olduğuna vurgu yaparak, "İnşallah bu ve benzer birçok eğitim kurumları ile Şanlıurfalı gençlerimiz geleceğe daha iyi hazırlanacaklar. Hem Şanlıurfa'ya hem Türkiye'ye nitelikli insanlar olarak çok ciddi katkılar sunacaktır. Şanlıurfa'dan Türkiye'nin beklentileri çok. Hepimizin beklentileri çok. Türkiye'de en genç nüfusa sahip olan şehrimizin geleceğe hazırlanması konusunda her alanda alt yapı çalışmalarını tamamlamanın vurgusunu bile yapmaya gerek yok. Hepimiz bunun farkındayız" şeklinde konuştu.
Bakan Çelik açıklamasının devamında, yarın düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine de tüm Şanlıurfalıları davet etti. - ŞANLIURFA