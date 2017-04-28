Bakan Çelik: 'Türkiye-Afrika Tarımsal Işbirliği Platformu Oluşturmayı Düşünüyoruz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir istişare mekanizmasının faydalı olacağını belirterek, Türkiye-Afrika Tarımsal İşbirliği Platformu oluşturmayı düşündüklerini bildirdi.



Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen "Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı" temalı oturumda konuştu.



Afrika'nın sahip olduğu beşeri ve doğal kaynaklar bakımından muazzam tarım potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Çelik, bu potansiyeli açığa çıkarabilmek için öncelikle insanı merkeze alan bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.



Çaresizliğin kronik yoksulluğa, yoksulluğun açlığa yol açtığı kısır döngüyü kırmak için eğitimden başlamak gerektiğini vurgulayan Çelik, tarımsal faaliyetle uğraşan nüfusun bilinç seviyesini yükselterek verimin artırılmasının önemine işaret etti.



Toprak, tohum, gübre, mekanizasyon sulama ve diğer tarımsal girdilerini, eğitilmiş insan kaynağıyla üretime dönüştürmek gerektiğini anlatan Çelik, aksi takdirde dünyanın en verimli topraklarında dahi açlık ve yoksulluğun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.



Çelik, Türkiye olarak Somali'de açtıkları tarım okuluyla gençlere tarımsal eğitim verdiklerine dikkati çekerek, "Bugüne kadar yaklaşık 500 öğrencinin mezun olduğu okul sayesinde Somali'de ilk defa sera kuruldu, kavun ve patlıcan gibi ürünler ilk kez yetiştirilmeye başlandı. Öğrenciler kendi ailelerinden başlamak üzere yaşadıkları yerleri birer tarımsal kalkınma merkezine dönüştürdüler." dedi.



Çelik, şöyle devam etti:



"Bir istişare mekanizmasının faydalı olacağını düşünerek Türkiye-Afrika Tarımsal İşbirliği Platformu oluşturmayı düşünüyoruz. Ar-Ge, su ürünleri, hayvancılık ve kırsal kalkınma gibi her biri birer ülkenin koordinatörlüğünde yürütülebilecek alt çalışma gruplarının yer alacağı bu iş birliği platformunun çalışmalarını biz de düzenli aralıklarla bir araya gelerek inceleyebilir ve liderlerimize konuya ilişkin rapor sunabiliriz."



"Tarımda gençleri temele alacak mekanizma istiyoruz"



Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko da hedeflerinin başında verimliliği artırmanın ve Afrika'daki vatandaşlar için gıda güvenliğini sağlamanın geldiğini belirterek, tarım sanayisi konusunda gençleri temele alacak bir mekanizmayı oturtmak istediklerini anlattı.



Zirvenin özel konuğu olan Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov, Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşliğinin bütün dünyaya örnek olacak kadar sarsılmaz ve ebedi olduğunu söyledi. Asadov, Azerbaycan'ın birçok Afrika ülkesi ile de sıkı diplomatik ilişkilerini sürdürdüğünü bildirdi.



Çad Tarım, Hayvancılık ve Kalkınma Bakanı Abderahim Younous Ali ise büyükbaş hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduklarını ifade ederek, susam ve daha birçok endüstriyel bitkisel ürünün ülkelerinde yetiştiğini, bunların iki ülke arasında ticaretinin yapılabileceğini kaydetti.



Ali, Afrika ülkelerinde ilkel ziraat yöntemleri uyguladıklarını, üretim için yağmur mevsimini beklediklerini, yağmur mevsimi süresince sadece tek bir ürün yetiştirebildiklerini aktararak, sulama sistemi geliştirilmesi, endüstriyel ürünlerin depolanması ve işlenmesine yönelik yatırımları beklediklerini bildirdi.