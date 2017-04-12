Bakan Çelik: Toprağı Koruyamasanız Gelecekten Bahsedemezsiniz

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de çiftçilerin toprağa sahip çıkması gerektiğini belirterek, "En çok övündüğümüz özelliklerimizden birisi tarımdır. Ancak, toprağa sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü toprak elden gidiyor. Tarımın temeli olan toprağı koruyamasanız gelecekten bahsedemezsiniz" dedi.



Şanlıurfa bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' 120 firmanın katılımıyla Paşabağı Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen törenle açıldı. Fuarın açılış törenine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, bürokratalar ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi. Tarımın eskimeyen ve modası geçmeyecek stratejik bir alan olduğunu ve Türkiye'nin de ciddi tarım potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Bakan Çelik, şöyle devam etti:



"Bu tarım potansiyelini en rasyonel ve en akılcı bir şekilde kullanılması noktasında üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla, 40 milyar tarımsal ihracat gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerin gerçekleşmesi laf ile olmaz. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için hepimizin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Toprağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Toprağımıza sahip çıkarken takibi verimi de esas almamız gerekiyor. Toprak elden gidiyor. Ben buradan Şanlıurfalılara sesleniyorum. En çok övündüğümüz özelliklerimizden birisi tarımdır. Tarımı tarım yapan toprağımız bereketli Mezopotamya coğrafyasıdır. Bu coğrafyada siz eğer, tarımın temeli olan toprağı koruyamasanız gelecekten bahsedemezsiniz, 20 yıl sonra farklı bir Şanlıurfa ile karşı karşıya kalırsınız. Bugüne kadar 90 milyar liralık tarımsal desteği çiftçilerimize aktardık. Bu desteklerimiz devam edecektir."



Şanlıurfa'nın ürünlerinin markalaşması için gıda organize sanayi bölgesinde hızlı bir şekilde yapılanma yapılması gerektiğini belirten Çelik, "Şanlıurfa'da fıstığın yüzde 35'ini üretiyorsunuz markası Şanlıurfa'ya ait değildir. Şanlıurfa'ya ait olması için gıda organize sanayi bölgesinde hızlı bir şekilde yapılanmanın ve buradaki tesislerin biran önce devreye girmesi gerekiyor" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Çelik ve beraberindekiler açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı. - Şanlıurfa