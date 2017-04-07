Bakan Çelik'ten Suriye Rejimine Ait Üssün Vurulmasına İlişkin Açıklama

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye rejimine ait hava üssünü vurmasını, Esad'ın katliamlarına karşılık bir kararlılık olarak okumak istediklerini belirterek, "Umarız ki bu sadece noktasal bir tutum değildir, bunun sistematik hale gelmesi ve Esad rejiminin halkını katleden bu uygulamadan vazgeçirilmesi, caydırılması yönünde bir plan bunu izler" dedi.



Bakan Çelik, Adana Havalimanı'nda basın mensuplarının, ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Çelik, Esad'ın kimyasal silahlarla kadınları, çocukları ve mazlumları öldürmesinin insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük katliamlardan bir tanesi olduğunu kaydetti.



Esad'ın dünyanın vicdanını defalarca ayağa kaldıran katliamlara imza atmasına rağmen kimsenin adım atmadığını dile getiren Bakan Çelik, "Uluslararası toplumun önde gelen devletleri 'eğer Esad rejimi halkına karşı hava kuvveti kullanırsa, biz bunu kırmızı çizgi sayarız' demişlerdi. Daha sonra Esad hava kuvvetlerini kullandı ve kimse bir şey yapmadı, herkes bunu geçiştirdi. Arkasından 'Esad rejimi kimyasal kullanırsa biz bunu kırmızı çizgimiz sayar ve müdahale ederiz' denilmişti maalesef Obama döneminde bunlar olduğu halde yine geçiştirildi. Esad rejiminin katliamlarına göz yumulduğu gibi daha da cesaretlendiren bir takım yaklaşımlar oldu" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık görevi yaptığı sırada Esad rejiminin cezalandırılması gerektiğini açık ve net söylediğini hatırlatan Bakan Çelik, "Ne gariptir ki şimdiye kadar yapılmadığı gibi tam tersi kararlar alındı. Geçenlerde İngiltere Dışişleri Bakanı bunun altını çizen bir açıklama yaptı. Kimyasal silah kullanımından sonra Esad'ın cezalandırılması gerekirken bu konuda adım atmayan ülkeleri sayarak, İngiltere de dahil, 'onların aldığı kararın neticesidir' diye açıklama yaptı. Bugün gelinen nokta önceki alınan yanlış kararların neticesidir. Esad rejimi şunu görüyor, dünyanın gözü önünde katliam gerçekleştiriliyor ama Suriye'de yürütülen vekalet savaşı çerçevesinde kimse birbirine müdahale etmiyor. Dolayısıyla bugün ortaya koyulan bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır ve bu askeri kararlılıktan dolayı diğer ülkelerin bu askeri harekatı suçlamak gibi yaklaşımları kabul edilemez çünkü bu askeri harekatın, bu kararlılığın sebebi Esad rejiminin ortaya koyduğu katliamdır. Tüm bu ortaya çıkan tablonun neticesi Esad'ın ortaya koyduğu eylemler yüzündendir" ifadelerini kullandı.



Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sözlerine şöyle devam etti:



"Bazıları 'önceliğimiz DEAŞ sonra Esad' gibi söyleminden uzaklaşarak 'Esad rejiminin geleceğinin ne olacağına Suriye toplumunun karar verebileceği' şeklinde esasında ilk başta kulağa hoş gelen ama netice olarak olayı sürüncemede bırakan, Esad'ın kalıcılığını netleştiren yaklaşımlar ortaya koyuyorlardı. Şimdiye kadar gözlemlenen şey, uluslararası toplumun kendi içindeki tartışmalar nedeniyle Esad'ın daha cesaretlendiği, her katliamından sonra daha büyük katliamlara imza atmak için hazırlık yaptığı şeklindeydi. Umarız ki bu son saldırı, katliam bardağı taşırmıştır ve bu gerçekleşen askeri harekatı Esad rejimine verilen bu cevabı biz Esad'ın katliamlarına dönük bir kararlılık olarak okumak isteriz. Umarız ki bu sadece noktasal bir tutum değildir, bunun sistematik hale gelmesi ve Esad rejiminin halkını katleden bu uygulamadan vazgeçirilmesi, caydırılması yönünde bir plan bunu izler." - ADANA