Bakan Çelik'ten Euro 2024 Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "1 yıl içerisinden iyi bir çalışmayla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de olması için en iyi çalışmayı yapacağız ve sonucunu da alacağız" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ve TGRT Haber ekranlarından naklen yayınlanan "Gençlerle Büyük Buluşma" programının 20'ncisine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, canlı yayında gençlerin ve program sunucusu Fatih Aktaş'ın sorularını cevaplandırdı.



"AVRUPA EN BÜYÜK CEVABI SANDIKTA ALACAK"



Son zamanlarda Hollanda ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde Türklerin, Kürtleri öldürdüğüne yönelik haberler yaptığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Avrupa'nın içerisinde bazı ülkelerde Hollanda dahil Türkiye'ye karşı garip bir tutum ile yaklaşıyorlar. Haberlerde 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' diye haddini aşan ve ırkçılık içeren bir haber yaptılar. Türkiye'de böyle bir şey yok. Terörle mücadele var. Terörle mücadelede de sonuna kadar devam edeceğiz. Terör örgütlerinin dünyanın hiçbir yerinde farkı yoktur. Bir değeri de yoktur. Terör örgütü tek bir şeyi bilir. Sadece öldürür, öldürmeyi bilir. En son örneğini İsviçre'de yaşadık. Tır ile vatandaşların üstüne giden terörist 3 kişiyi ezerek öldürdü. Biz bunu ve bütün terör olaylarını kınadık. Bu örgütlerle mücadele etmeyen ülkelere, bunlarla mücadele etmezseniz, bunlar gelir sizi de vurur diyoruz. Teröristlerin hiçbir insani değeri yoktur. Bununla mücadelede bütün ülkeler birlikte olmalıdır, birlikte hareket etmelidir. Hollanda'da atılan manşetleri de gördük. Türkiye bakanını kendi konsolosluğuna sokmadınız. Orada gösteri yapan Türk ve Hollandalı vatandaşlara atlarla ve köpeklerle saldırdılar. En büyük cevabı sandıkta alacaklar. Vatandaşlarımız Avrupa'da uzun oy kuyruklarında kendi ülkelerindeki geleceğe yön vermek için bekliyorlar. Tarihin en büyük Avrupa katılımı olacak bu. Türk vatandaşlarımız Avrupa'ya cevabını sandıkta verecek" dedi.



"ABD, İDLİB OLAYINA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ AMA YETERLİ DEĞİL"



ABD'nin Suriye'deki silahlı hamlesinin yeterli olmadığını ve uluslararası müdahalede Türkiye olarak barışın sağlanması konusunda katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Suriye'de son 6-7 yılda yaşanan çok ciddi bir katliam var. 3 milyon Suriyeli yerinden yurdundan oldu. 700 bini de öldü. 3 milyon Suriyeli şu anda ülkemizde hayatlarını idame ettiriyor. İdlib'de yaşanan kimyasal saldırıya ABD silahlı bir karşılık verdi. Bu iyi bir adım ama yeterli bir adım değil. Bu daha ileriye gidebilecek bir adımın ilk adımı olabilir. Orada güvenli bölge ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Bununla ilgili yapılacak her çalışmada orada olacağımızı bildirdik. TSK yakın zamanda bir operasyon gerçekleştirdi. Orada terörist ve güvenliği tehdit eden unsurlara karşı mücadele verdi. İleriki dönemlerde uluslararası anlamda bir adım atılacaksa bununla alakalı olarak barışa katkı sağlamaya ortak olacağımızı söyledik" diye konuştu.



İSMİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLAN GENCİN SORUSU PROGRAMA DAMGA VURDU



18 yaşında ve ilk kez oy kullanacak olan ve adı-soyadı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan öğrenci Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa'da birçok ülkede 18 yaşındaki insanların milletvekili olma şansı var. 25 yaşında da bakanlar var. Muhalefet neden 18 yaşa karşı çıkıyor?" Sorusuna cevap veren Bakan Kılıç, "Neden karşı çıktıklarını onlara sormak lazım. 2011 seçimlerinde CHP'nin seçim bildirgesinde seçilme yaşının 21'e düşürülmesi vaadi vardı. Biz bunu 18 yaşına indirdik. Bu yaş reşit bir yaştır. 18 yaşındaki bir insan, her şeyde kendinden sorumludur. Avrupa'da birçok yerde seçilme yaşı 18'dir. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden ve şehit olan bir sürü 18 yaşında ve daha küçük gençlerimiz oldu. Bizim nüfusumuz Avrupa'dan daha genç. 30 yaş altı nüfuslar karşılaştırıldığında bizimle Avrupa arasında 2 kat fark var. Türkiye geleceğine katkı yapacak bu kadar genç varken, muhalefet bu duruma karşı çıkıyor. Fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlere hayır diyorlar. Neden hayır dediklerini kendilerini de bilmiyorlar. Kılıçdaroğlu neye hayır dediğini bilmediğini de radyo programında ortaya koydu. Geçenlerde bir pankart gördüm. Hayır pankartı önünde insanlar oturuyor. Arlarında birkaç tane de gençler var. Kendilerinin seçilme hakkın hayır diyorlar. Bu kendi içlerinde bir çelişkidir. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 'hayır' çadırına girdi. Bazıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Cumhurbaşkanımız 'hayır' çadırına girdi. Hayırcılar da kendi fikirlerini söylediler. Cumhurbaşkanımız da dinledi. O çadırdakilerin çoğu evete dönmüştür, o da ayrı mesele. O çadır hala orada duruyor ve çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.



"EURO 2024'ÜN TÜRKİYE'DE OLMASI İÇİN EN İYİ ÇALIŞMAYI YAPACAĞIZ VE SONUCUNU DA ALACAĞIZ"



Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1 oyla kaybettiklerini Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya ile birlikte 2 adaydan birisinin Türkiye olduğunu belirten Kılıç,"Şu anda Euro 2024'e Türkiye ve Almanya aday. Önümüzdeki yıl karar verilecek kararla alakalı olarak lobi çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada TFF'nin yapacağı çalışmalar, kulüplerin yapacağı çalışmalar, bizim yapacağımız çalışmalar ve futbol camiasının yapacağı çalışmalar da var. Geçen hafta içerisinde Servet Yardımcı UEFA yöneticiliğine seçildi. Bu önemli bir adımdı. Çünkü artık UEFA'nın yönetiminde yer alan bir Türk spor camiasından gelmiş temsilcimiz var. O da bizim için önemli bir güç olacak. 1 oyla kaybettiğimiz Euro 2016'da çok farklı engeller oldu. Bazı kişilerin yanlış yönlendirmesiyle oraya gidildi. Şu anda zaten görevde değil. Bir dönem UEFA başkanlığı yaptı ama o dönemde yaptıklarıyla alakalı olarak soru işaretleri yüzünden görevde değil. 1 yıl içerisinden iyi bir çalışmayla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de olması için en iyi çalışmayı yapacağız ve sonucunu da alacağız. Çünkü Türkiye bu noktada altyapısı, üstyapısı, sportif alt yapısıyla ve her şeyiyle bu yapacak güçtedir. Yeter ki birlikte kenetlenerek çalışabilelim. Bir de içimizde bunu almamızı istemeyenler kenarda durursa daha da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.



Referandum için 'evet' çağrısında bulunan Bakan Kılıç, konuşmasının ardından TGRT Haber ailesine teşekkür etti.



