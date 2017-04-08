Bakan Çelik'ten Ceylanpınar'da Toplu Açılış
Bakan Çelik'ten Ceylanpınar'da toplu açılışŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde temel atma törenine katıldı, ilçedeki toplam 48 kültür ve taziye evi ile semt pazarının açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Çelik'ten Ceylanpınar'da toplu açılış
ŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde temel atma törenine katıldı, ilçedeki toplam 48 kültür ve taziye evi ile semt pazarının açılışını gerçekleştirdi.
Ceylanpınar Belediyesi tarafından Kepez Mahallesi'nde temeli atılan 200 kişilik kız öğrenci yurdunun ve çeşitli açılışlara katılmak üzere Ceylanpınar ilçesine gelen Bakan Faruk Çelik coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kepez Mahallesi'nde Ceylanpınar Belediyesi tarafından yaptırılan 200 kişilik kız öğrenci yurdunun temel atma töreninin ardından Bakan Çelik, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin sıfır noktasında yapımı tamamlanan kültür ve taziye evinin açılışına katıldı. Bakan Çelik burada ilçe genelinde yapılan toplam 48 adet kültür ve taziye evinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Özbek Mahallesinde yapımı tamamlanan semt pazarının da açılışını gerçekleştirdi. Özbek semt pazarında toplanan halka hitaben bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Yıllarca Ceylanpınar ilçesine ve kırsal mahallelere getirilmeyen hizmetleri biz 3 yılda getirdik. Ceylanpınar'ın sorunlarını biliyoruz, tabii ki çözüm yollarını da biliyoruz. Değerli Bakanımız Faruk Çelik ve Şanlıurfa Milletvekilleri ile sırt sırta verip ilçemizin temel sorunlarını bir an önce çözüp kalkınması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Ülkenin selameti için referandum da evet çıkması gerektiğini ifade eden Bakan Çelik, "Haftaya pazar günü referandum oylaması var bu süre içerisinde iyi çalışmak lazım. Neden evet, evet demek Devleti halkın yönetmesidir. Milletin çoğunluğu Devleti seçsin. Biz diyoruz milletin iradesi hakim olsun diyoruz" diye konuştu.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kutlayan Bakan Çelik, 48 adet kültür ve taziye evinin toplu açılış töreninin ardından ilçeden ayrıldı.