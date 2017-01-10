Bakan Çelik'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, basın mensuplarının "Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik etti.



Sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı mesajında Çelik, "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Basın mensuplarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.