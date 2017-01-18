Bakan Çelik'ten Bafra Gıda Osb'ye Onay

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 18 milyon 500 bin liraya mal olacak Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'na kurulması planlanan Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına ve 2017 yılı yatırım programına alınmasına onay verdi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından, 18 milyon 500 bin liraya mal olacak Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'na kurulması planlanan Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına ve 2017 yılı yatırım programına alınması yönündeki kararın imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Türkiye'nin en verimli ovalarından olan Bafra Ovası'nda, serada üretim yapmak isteyen müteşebbislere destek vermek, ihracat tabanlı sera üretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacını taşıyan 18 milyon 500 bin liraya mal olacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ve 2017 yılı yatırım programına alınması yönündeki kararı imzaladı. Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Bu imzanın ardından bundan sonra ihracata yönelik tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılması için laboratuvar ortamının da yer alacağı Bafra Ovası'na kurulması planlanan Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Şahin, "Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Bafra ilçemizin Doğankaya bölgesinde bin 200 dönümlük araziye kurulacak. Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kimya laboratuvarı gibi çalışacak. Bu Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde fidan, tohum, sebze, meyve ve çiçek üretimiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Çarşamba'da gördüğüm iyi tarım uygulama serasından çok etkilenmiştim. Böyle bir çalışmayı Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla birlikte Bafra'ya da taşırsak artık Samsun dışarıdan sebze meyve alma yerine, tam tersi çevresine pazarlayan hatta ihracat yapan bir alan haline gelecek. Arazi, gelişme ve genişlemeye de çok müsait. Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin yöreye ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu sanayi bölgesinin Bafra ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN