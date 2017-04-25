Bakan Çelik'ten Akpm'nin Kararına Tepki

Avrupa Birliği Bakanı (AB) Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) aldığı siyasi denetim kararının adil olmayan ve haksız bir karar olduğunu söyledi.



AKPM, "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" konulu bir oturum düzenlendi. Oturumda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verildi. AKPM'nin siyasi denetim kararı alması üzerine AB Bakanı Çelik karara tepki göstererek, "Adil olmayan, haksız ve yanlış bir karar" açıklamasını yaptı. - ANKARA