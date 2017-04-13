Bakan Çelik, Siverek'te Gençlerle Buluştu

Bakan Çelik, Siverek'te Gençlerle Buluştu

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bakanı Çelik, Bakan Çelik, Faruk Çelik, Siverek
2