Bakan Çelik, Şanlıurfa'nın Kurtuluş Günü İçin Klip Hazırlattı

Bakan Çelik, Şanlıurfa'nın kurtuluş günü için klip hazırlattı



ANKARA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle hazırlattığı klibi soysal medya hesabında paylaştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın kurtuluşu yıl dönümü dolaysıyla hazırlattığı "Yemin" isimli klibi sosyal medya hesabında paylaştı. Hazırlanan 2 dakikalık klipte, Şanlıurfa'nın kurtuluşunda öncülük yapan 12'lilerin fotoğrafları yer alıyor. Şanlıurfa'nın Kurtuluş Müzesi, Balıklı Göl ve 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında halkın direnişinin gösterildiği klipte yaşlı bir vatandaşın "Memlekete neler oluyor, biz görüyoruz, duyuyoruz. Düşman yine birleşmiş, kapımıza dayandı. Bak ha burası Urfa, Peygamberler şehri Şanlıurfa, kim geliyorsa gelsin başım gözüm üstüne, bak iyi dinle ha, bak şu kurşun izlerini, biz o günleri unutmadık, hiç unutmayacağız. Peki Urfa buna ne diyor" ifadeleri bulunuyor.

Klibin sonunda kentin değişik bölgelerinden ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, Türk Bayrağına el koyarak Bakan Çelik'in okuduğu andı tekrarlıyorlar.