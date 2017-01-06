Bakan Çelik: 'Şanlıurfa'da Birlik Beraberlik ve Kardeşlik, Dostluk Var'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Şanlıurfa'da STK'ların katıldığı toplantı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in konuşması ŞANLIURFA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şanlıurfa'da bir otelde gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları toplantısına katıldı.



Bakan Çelik'in konuşması



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davete katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür eden Çelik, Şanlıurfa'nın birlik ve beraberliğin adresi olduğunun altını çizdi.

Güneydoğu Anadolu'nun verimli topraklarına terör örgütlerinin zarar verdiğini vurgulayan Çelik, "Tarımın merkezinde bu olayları tasarlayanlara karşı çok net bir duruş vardır. Şanlıurfa'nın çok özellikleri var, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehri ortalama yaş oranımız 19, diğer illere göre bir başka özelliği yüzde 45'i köylerde yaşıyor. Bu yönüyle de Şanlıurfa farklılık arz ediyor. Şanlıurfa sınıfıları 80-100 öğrencinin eğitime hizmet verdiği süreci yaşadı. Bugün sınıflar 30'a indi. Son dönemlerde 5-10 yıllık süreçte 13 bin derslik yapıldı gençlerimiz için çok daha ciddi mesafeler alınmış oldu."değerlendirmesini yaptı.



Bölgedeki yatırımlarının terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle zarar gördüğünü anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Bu bölge maalesef gerek sanayide gerek turizmde birçok alanda sözüm ona bölgeye katkı sunmak faydalı olmak için var olduğunu söyleyen örgütlerin yanlışıyla zarar etti. Şanlıurfa'da Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler var ama Şanlıurfa'da birlik beraberlik ve kardeşlik, dostluk var. Şanlıurfa'da 500 bin Suriyeli de var. Onun için de sizlerin bu ziyaretiyle birliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecektir. Bu bölgeye giydirilmeye çalışılan elbiseyi bölge ve Şanlıurfa reddediyor, bu mümbit, bereketli topraklar üzerinden Türkiye yeni hamlelerle sizlerin önderliğinde ulaşacaktır."