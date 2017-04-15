Bakan Çelik Şanlıurfa'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"nde vatandaşlarla buluştu.



Bakan Çelik, program kapsamında, İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Ali Şelli Parkı'nın önünden Atatürk Bulvarı'na yürüdü. Buradaki iş yerlerini ziyaret eden Çelik, çalışanlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Yürüyüş boyunca yoğun ilgiyle karşılaşan Çelik, vatandaşlarla özçekim yaptı, karanfil dağıttı.



Yürüyüşe, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kemallettin Yılmaztekin, Mahmut Kaçar ve Ahmet Eşref Fakıbaba ile İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de katıldı.