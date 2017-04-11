Bakan Çelik: Rejim Değil Sistem Değişikliği

AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Anayasa değişikliği rejim değil, sistem değişikliği" dedi.



Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde referandum çalışması kapsamında halka hitap eden Bakan Ömer Çelik, rejim değişikliği iddialarını yanıt verdi. Çelik, "Rejim değişikliğinden bahsediyorlar yaptığımız şeyin bir sistem değişikliği olduğunu defalarca anlattık" dedi. Milletin seçtiği merhum Adnan Menderes'in darbe yolu görevinden uzaklaştırılmasının bir rejim değişikliği olduğunu anlatan Çelik, "Millet, Menderes ve yol arkadaşlarını hükümeti hurmaları için seçtiğinde silahlı bir çete o gün rejim değişikliği yaptı ve hükümeti devirdi. Başbakanı ve bakanlarını idam ettiler. Peki, o gün rejim değişikliği olurken destekleyen parti kimdi, CHP idi. CHP o darbenin ve rejim değişikliğinin arkasında durdu ama şimdi tutmuşlar Türkiye'nin yönetim sistemi ile ilgili yapılacak bir değişikliğe rejim değişikliği diyorlar, bunlar Türkiye'de ne zaman iyi bir şey yapılmak istense rejim değişikliği diyorlar. Bakın ne zaman milli irade güçlenmişse Türkiye güçlenmiştir, ne zaman milli irade zayıflamış gasp edilmişse o zaman ülke zayıflamış ve küçülmüştür" diye konuştu. - Adana